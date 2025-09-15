Ministerstvo spravedlnosti začalo testovat telemedicínu ve věznicích
15. 9. 2025 – 14:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstvo spravedlnosti chce pro vězně zavést možnost nechat se vyšetřit prostřednictvím telemedicíny.
Od září začalo poskytování zdravotnických služeb na dálku testovat v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Telemedicína má umožnit diagnostikovat a ošetřit výrazně větší množství pacientů, kteří si odpykávají trest za mřížemi, a zároveň šetřit veřejné finanční prostředky.
Pilotní projekt v ženské věznici s ostrahou potrvá tři měsíce. "Kapacita tohoto zařízení je 945 míst, což nám umožňuje projekt dobře vyzkoušet a vězněným ženám nabídnout konzultace zdravotních problémů s praktickým lékařem prostřednictvím on-line spojení," uvedl ředitel Zdravotnických zařízení ministerstva spravedlnosti Ondřej Felix. Poté by rád službu rozšířil i do dalších věznic.
Praktický lékař dochází podle ministerstva do věznice jednou týdně. Ostatní dny zajišťuje nutnou péči zdravotní sestra, která má nyní k dispozici novou telemedicínskou aplikaci. Díky ní se odsouzené ženy mohou na základě předchozí dohody se sestrou spojit s lékařem a konzultovat svůj zdravotní stav. Sestra předem domluví termín a v případě potřeby provede základní vyšetření, například změření krevního tlaku nebo stanovení hladiny CRP. Tyto údaje pak lékaři slouží k posouzení zdravotního stavu, stanovení diagnózy a doporučení léčby. Součástí aplikace je i možnost vystavení eReceptu.
Vězeňská služba se podle ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu, a to včetně zdravotnického. "Každý přesun vězně je organizačně i finančně náročný. Pokud zrovna není ve zdravotnickém středisku k dispozici lékař nebo je naplněna kapacita zdravotnického střediska, je nutné zajistit vyšetření vězně v civilním zařízení. Díky telemedicíně můžeme tyto náklady i organizační zátěž výrazně omezit,“ uvedla ministryně spravedlnosti Eva Decroix.