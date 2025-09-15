Pojišťovny překvapují: Senioři mohou platit za auto i o třetinu méně
15. 9. 2025 – 15:25 | Zprávy | Anna Pecena
Máte pocit, že povinné ručení a havarijní pojištění vám ročně spolykají víc, než kolik zvládnete našetřit? Senioři přitom mohou čerpat speciální slevy a výhody, které pojišťovny nabízejí právě starším klientům. Mnohdy stačí drobná změna – a platíte o tisíce méně. Pojďme se podívat, jak na to a kde se skrývá největší úspora.
Proč pojišťovny cílí na důchodce
Zní to možná paradoxně, ale senioři jsou pro pojišťovny „dobrým klientem“. Statistiky ukazují, že řidiči nad 60 let bývají opatrnější a způsobují méně dopravních nehod. A právě proto jim některé pojišťovny nastavují zvýhodněné sazby povinného ručení. Často jde o nižší pojistné pro menší auta, která senioři používají nejčastěji – Fabie, Fiesty či starší Škodovky.
Výsledkem je, že pokud jste v důchodu, je dobré aktivně se ptát na seniorské tarify. Pojišťovny je ne vždy otevřeně inzerují, protože se liší podle regionu, věku, počtu ujetých kilometrů nebo historie řidiče.
Jak ušetřit až tisíce ročně
Klíčem je srovnání nabídek. Na trhu najdete i rozdíly v řádu tisíců korun ročně. Některé pojišťovny navíc přihodí bonus, pokud máte auto v pořádku, jezdíte málo kilometrů nebo zároveň sjednáte další produkty (například pojištění domácnosti).
Další trik spočívá v tom, že pojišťovny oceňují dlouhodobou bezškodní historii. Pokud jste v posledních letech nezpůsobili žádnou nehodu, můžete dosáhnout na opravdu výrazné slevy. V kombinaci s věkem nad 60 let tak pojistné padá ještě níž.
A pozor: někdy není nutné ani měnit pojišťovnu. Stačí zavolat své stávající a pohrozit, že odcházíte. Často vám během chvíle nabídnou lepší sazbu – a to právě proto, že senioři patří mezi stabilní a spolehlivé klienty.
Na co si dát pozor
Senioři by měli hlídat hlavně to, zda sleva opravdu odpovídá jejich potřebám. Není výjimkou, že pojistka je levnější, ale má mnohem horší krytí škod. Proto se vždy vyplatí porovnat nejen cenu, ale i rozsah služeb – od asistence na cestě po náhradní vozidlo.
Dalším úskalím bývá automatické prodloužení smlouvy. Pokud se smlouva tiše obnovuje, můžete roky platit více, než byste museli. Doporučuje se proto alespoň jednou ročně ověřit, zda nenastal čas na změnu.
Závěr je jasný: pokud je vám přes šedesát, povinné ručení nemusí být černou dírou na peníze. Senioři mají na českém trhu reálnou šanci jezdit s pojištěním výrazně levněji – stačí se ozvat a aktivně hledat. Kdo se spokojí s první nabídkou, ten často platí zbytečně.