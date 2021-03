Ministerstvo financí prověří účast šéfa dozorčí rady ČEB v bankovním byznysu v cizině

Ministerstvo financí prověří účast předsedy dozorčí rady státní České exportní banky (ČEB) Rudolfa Rabiňáka v bankovním byznysu v Dominikánské republice.

Radiožurnálu to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová. Úřad tak reaguje na zjištění, že Rabiňák vede v Karibiku čtyři společnosti vydávající se za banku. Jedna z nich, IC Invest Bank, poskytovala finanční krytí loňských problematických dodávek čínských respirátorů do Česka. Resort podle Schillerové už Rabiňáka vyzval, aby praktiky svého podnikání v čele dominikánské pobočky firmy IC Invest Bank vysvětlil, ten pochybení odmítá.

„Já nesmím být v orgánu nějaké jiné banky. A tohle není banka. To je všechno,“ uvedl Rabiňák. Právě ministerstvo pod vedením Schillerové ho v dubnu 2019 nominovalo do čela dozorčí rady ČEB. Do čela IC Invest Bank se podle veřejně dostupných záznamů na serveru Open Corporates nechal zapsat zhruba o půl roku později – v listopadu 2019, píše server iROZHLAS.cz.

„Nevylučuji, že na základě získaných informací i vyjádření jeho samotného (Rudolfa Rabiňáka) navrhneme přijmout opatření. To v tuto chvíli ale nebudu předjímat,“ napsala v úterý Schillerová Radiožurnálu.

Prověřování se týká finančního krytí firmy Recea Prague. Společnost vloni na jaře získala ještě pod vedením ministra Adama Vojtěcha kontrakt za stovky milionů korun a měla dodat ochranné pomůcky proti koronaviru. Z celého obchodu nakonec sešlo, firma zboží dodala pozdě a ve špatné kvalitě. V pozadí financování Recea Prague stála právě společnost IC Invest Bank.

Podle Rabiňáka se IC Invest Bank nazývá bankou, protože jsou o názvu přesvědčení jeho spolupracovníci. „Já jsem je několikrát zapřísahal, ať se to banka nejmenuje a v Česku se to banka nikdy nejmenovalo,“ uvedl.

„Ačkoliv se formálně nejedná o banky ve smyslu bankovní licence, v praxi mohou takové subjekty naplňovat činnosti, kvůli kterým vznikají opatření proti střetu zájmů,“ uvádí pro Radiožurnál analytik protikorupční organizace Transparency International Milan Eibl.

To si myslí i protikorupční expert Radim Bureš, který se specializuje na forenzní audity: „Personální propojení státem vlastněné banky a pseudobanky z daňového ráje představuje dobrý příklad, jak by stát fungovat neměl. Obzvlášť by mě ale zajímalo, jak to, že takováto vazba nikomu v ČEB nepřišla divná, když pan Rabiňák své angažmá nahlásil.“