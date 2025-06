Milujeme se, ale nespíme výhradně jen spolu. Vítejte v polyamorii

25. 6. 2025 – 13:16 | Magazín | Žanet Ka

Dokáže lidské srdce milovat víc než jednoho člověka najednou – opravdově, hluboce, s respektem? A jak vypadá vztah, kde si partneři dávají volnost místo výhradního práva? Polyamorie, tedy možnost mít více láskyplných vztahů současně, s vědomím a souhlasem všech zúčastněných, se pomalu vynořilo ze stínu tabu. Jenže co všechno s sebou nese?

Rodinní terapeuti a psychologové potvrzují: přibývá párů, které se s tímto konceptem potýkají – někdy s nadějí, jindy s bolestí. Jeden partner touží otevřít vztah novým možnostem, druhý se dusí nejistotou a vnitřní otázkou: Znamená to, že už mě nemiluje? A možná ještě těžší: Proč se necítím dost dobrá/ý?

Co vlastně polyamorie je?

Polyamorie není o nevěře, ani o volném vztahu bez závazků. Je to vědomá, konsensuální nemonogamie. Znamená to, že si člověk přizná, že je schopný cítit lásku k více lidem současně – a že o tom všichni ve vztahu ví a souhlasí s tím. Není to hra na tajemství. Není to útěk ze vztahu. Není to snadná cesta ven z odpovědnosti.

Polyamorie je jako otevřené okno ve vztahu – může přinést víc světla, ale i vítr, který ledově ofoukne všechno, co bylo dosud chráněné.

Lze milovat víc lidí najednou?

Odpověď je překvapivá: ano, lze. Ale... S podmínkou. Milovat znamená vytvářet blízkost, budovat důvěru, být oporou. A tohle všechno stojí čas, pozornost a duševní kapacitu. Málokdo zvládne opravdu hluboký, zodpovědný vztah s více než jedním člověkem – aniž by někdo strádal.

Láska není jen o pocitu, ale i o činech. Být tam, když je druhému zle. Pomoci, nést, držet. A také vymezit druhého jako jedinečného – právě tím se z lásky stává výlučný, hluboký vztah. Polyamorie tento princip výlučnosti zpochybňuje – a tím i bolí.

Je polyamorie normální?

Tato otázka bývá první, když lidé polyamorii potkají – jako partneři, nebo jen jako pozorovatelé. Je to normální? Není to spíš projev nevyzrálosti? Strachu ze závazku? Psychologie říká: formát vztahu sám o sobě neukazuje na žádnou patologii. Motivace ale ano. Někdo volí polyamorii, protože touží po větší svobodě, po sebeobjevování, po hlubší emocionální intimitě s více lidmi. Jindy ale jde o únik – ze stereotypu, z krize ve vztahu, nebo o způsob, jak si ospravedlnit touhu podvádět, aniž by musel nést vinu.

Proto není klíčová otázka „je to normální“, ale: Je to pro mě vhodné? Umím v takovém vztahu dýchat, růst, cítit bezpečí? A taky: Chci to opravdu, nebo se bojím být sám/sama?

Když s tím přijde partner…

Možná to znáte: partner vám oznámí, že se cítí polyamorní. Že vás miluje, ale zároveň cítí něco silného k někomu jinému. Že nechce nikomu ubližovat. Že věří, že polyamorie je řešením. Možná použije i vzletná slova o svobodě, bezpodmínečné lásce nebo seberozvoji. A vy cítíte tlak. Že když odmítnete, budete za tu, kdo dusí, kdo má předsudky, kdo "nechápe". Jenže uvnitř vás něco křičí. Bolí vás to. A nevíte, co je vlastně správně.

Pamatujte: skutečně konsensuální polyamorie znamená dohodu. Ne manipulaci. Ne „já jsem se rozhodl, ty se přizpůsob“. K opravdové polyamorii se partneři dostanou společně, přes dialog, čas, respekt. A pokud to jeden z partnerů necítí, není povinen zradit sebe jen proto, aby si druhý mohl vyzkoušet jiný model vztahu.

Polyamorie není pro každého. A to je v pořádku.

Je v pořádku chtít výlučnost. Je v pořádku toužit po partnerovi, který miluje jen vás. Není to slabost. Není to zastaralost. Je to vaše pravda. A pokud vám někdo předloží polyamorii jako hotovou věc a očekává, že ji přijmete bez otázek – není to svoboda, ale forma nátlaku.

Psychologové proto radí: naslouchejte sobě. Své intuici. Svému tělu. Jestli se při představě polyamorie cítíte staženě, bolestně, úzkostně – netlačte se do toho. Láska je dobrovolná. I její forma. A že někdo tvrdí, že „pravá láska nežárlí“? Možná. Ale pravá láska hlavně nespěchá, nenutí a nevyžaduje, abyste se přetvářeli v někoho, kým nejste.