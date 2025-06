V britském zooparku utekly dvě medvědice, ve skladu spořádaly zásoby medu

25. 6. 2025 – 12:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

V zooparku na jihozápadě Británie utekly v pondělí dvě medvědice.

Park byl kvůli nim evakuován a medvědice zamířily do skladu s jídlem, kde zkonzumovaly zásoby medu na několik týdnů, píše dnes server BBC.

Medvědí sestry Mish a Lucy ze svého výběhu v zooparku Wildwood Devon utekly v pondělí odpoledne a následně zamířily do prostoru pro zaměstnance. Bezprostředně po útěku park nařídil evakuaci, při které bylo 16 lidí zamčeno v prostorech dětské zoo. Podle místních médií byla kvůli útoku v pohotovosti i blízká základní škola, která vyslala varování rodičům, aby si přijeli pro své děti a aby je nenechávali hrát si venku samotné.

"Obě medvědice byly velmi spokojené. Náš tým byl po celou dobu zásahu klidný, stejně jako byly i ony. Veřejnost nebyla v ohrožení, všichni dělali práci, kterou měli dělat." uvedl zástupce zooparku Mark Habben.

Uprchlé medvědice se vyhnuly všem místům pro návštěvníky a držely se v medvědinci, kde pro ně zoopark skladuje potravu. "Potulovaly se sem a tam, čmuchaly kolem a dívaly se na skříň, kde byl uložený med. Ta zůstala náhodou otevřená, takže tam vtrhly," doplnil Haben. Medvědice snědly podle parku zásoby medu, které vystačí na několik týdnů.

Mish se nakonec sama vrátila do výběhu, Lucy nalákali zpátky ošetřovatelé pomocí její oblíbené potravy a zvonku. Zoopark nyní vyšetřuje, jak se 180kilogramovým medvědicím podařilo utéct, protože jejich výběh nejeví žádné známky poškození.

Obě medvědice hnědé se do zooparku, který se věnuje ochraně britských divokých zvířat, dostaly v roce 2019 poté, co byly v Albánii zachráněny ze sněhové závěje. O tento druh se park staral posledních deset let, před medvědími sestrami to byl medvěd zachráněný ze Švédska.