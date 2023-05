Mexiko se po letech konečně zbavilo procovského prezidentského letadla

Luxusní prezidentské letadlo, kterého se Mexiko marně snažilo více než čtyři roky zbavit, si konečně našlo nový domov. Hrdým majitelem kontroverzního stroje se stal Tádžikistán.

Jak připomíná BBC News., prezident Andrés Manuel López Obrador udělal z prodeje letounu Boeing 787 Dreamliner jeden ze slibů své předvolební kampaně, kdy stroj označoval za symbol výstřelků předchozí vlády.

Ukázalo se však, že prodej speciálně upraveného letounu je složitý, a pokus udat ho jako hlavní cenu v tombole selhal. Nakonec se ho podařilo prodat za 92 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun) vládě Tádžikistánu, kam v pondělí odletělo z Kalifornie, kde bylo v hangáru.

Stroj v roce 2012 nechal koupit tehdejší mexický prezident Felipe Calderón za 218 milionů dolarů a používal ho i jeho nástupce Enrique Peňa Nieto.

López Obrador přísahal, že do něj nikdy nevkročí, a od nástupu do funkce používá komerční lety. Snahu bývalý prezidentský letoun prodat ale provázely problémy. Ačkoli má letadlo luxusní interiér včetně prezidentské ložnice či mramorových a mahagonových doplňků, skutečnost, že bylo upraveno jen pro 80 cestujících, z něj dělá extrémně nákladný způsob dopravy v přepočtu na jednoho pasažéra.

Do prodeje šel prezidentský letoun 2. prosince 2018, tedy den poté, co López Obrador složil přísahu a nastoupil do úřadu. Když se nenašel žádný kupec, navrhl prezident dát letoun do tomboly. Jakkoli vyhrát prezidentské letadlo může znít jako splněný sen, už jen náklady na skladování a údržbu podobného letadla jsou astronomické - a tombola, o niž Mexičané nejevili velký zájem, se brzy stala předmětem vtipů.

Jak se během let neustále vršily náklady na údržbu, vládě se zřetelně ulevilo, když konečně našla kupce. A to do té míry, že prezident López Obrador porušil svůj slib nikdy do letadla nevstoupit a nechal se natočit uvnitř luxusního interiéru.