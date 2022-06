Metrostav se nesmí účastnit soutěží o veřejné zakázky, rozhodl soud

Největší česká stavební firma Metrostav a její dceřiná společnost Metrostav Infrastructure se nebudou moci po tři roky účastnit veřejných soutěží a plnit veřejné zakázky.

Pravomocně o tom dnes rozhodl odvolací pražský vrchní soud. Společnosti uznal vinnými v takzvané druhé větvi korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Metrostav je největší univerzální stavební společností na českém trhu. Podle jeho mluvčího Vojtěcha Kostihy verdikt neznamená, že by společnost nemohla stavět již vyhrané tendry.

Firma Metrostav se podle dnešního rozsudku dopustila podplácení a manipulací s veřejnými zakázkami. Její trestná činnost se týkala rekonstrukce pavilonu v kolínské nemocnici a přestavby části kladenské nemocnice. Společnost musí také zaplatit peněžitý trest deset milionů korun.

Délka zákazu podle předsedy odvolacího senátu Alexandera Károlyiho odpovídá závažnosti trestného jednání společnosti. Soud podle něj zvažoval i zvýšení peněžitého trestu, nakonec ale dospěl k závěru, že prvoinstanční rozhodnutí ponechá.

„Pokud bychom nezakázali účast na veřejných zakázkách společnosti Metrostav Infrastructure, mohl by se Metrostav na nich podílet například jako subdodavatel,“ odůvodnil soudce rozhodnutí potrestat i dceřinou firmu.

„Co je vysoutěžené a co je rozestavěné, to dostavět můžeme a to stavět začít můžeme,“ řekl po rozsudku novinářům Kostiha.

Rathovi dnes soud prodloužil již dříve uložený sedmiletý trest o rok. Někdejší politik se tak bude muset minimálně na několik měsíců vrátit do vězení. Rath přijímal úplatky a manipuloval s tendry ve Středočeském kraji.

Ústřední trojicí dnes projednávané kauzy je stejně jako v první části případu někdejší hejtman Rath, bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr Kott. Podle nepravomocného verdiktu si na přelomu let 2011 a 2012 domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů ve Středočeském kraji za stovky milionů korun. Také Kottovým prodloužil soud tresty na osm let vězení, zaplatit musí po 15 milionech korun.

Obžalobě čelilo ještě šest lidí, soud je všechny uznal vinnými. Bývalému generálnímu řediteli Metrostavu Pavlu Pilátovi a tehdejšímu obchodnímu náměstkovi Jiřímu Andělovi uložil podmíněné tresty.

Metrostav je obžalován například i v případu údajných machinací při modernizaci Hotelu Bohemia Chrudim. Jeho vinu bude znovu posuzovat královéhradecký krajský soud.

Trest pro Metrostav považuji za správný, odpovídající provinění a přiměřený. Je to jasné varování pro ostatní firmy co se pohybují na hraně (viz kauza DPP), zejména těm v IT, právních službách a ve stavebnictví. pic.twitter.com/eLQjXQRdDC — Michal Bláha (@michalblaha) June 21, 2022

Liberecký soud se zase zabývá případem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény za 65 milionů korun, kterou Metrostav prováděl. Firma figuruje i v případu údajně zmanipulovaných zakázek na opravy Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.

Stavební skupina Metrostav má v současnosti 11 divizí. Koncern zahrnuje na pět desítek dceřiných firem, řídící osobou je Metrostav, a.s. Skupina ovládá například společnosti Subterra, Metrostav Slovakia, Metrostav Infrastructure, Metrostav Deutschland, Metrostav stavebniny, Metrostav Development, DSH - Dopravní stavby, PK Doprastav, rakouskou BeMo Tunnelling nebo inženýrskou a zeměměřičskou CCE Praha.

Metrostavu loni vzrostl čistý zisk meziročně o 15,5 procenta na 721,8 milionu korun. Tržby klesly o 18,2 procenta na 19,296 miliardy korun, což bylo zčásti způsobeno převodem zakázek na specializované dceřiné společnosti. V roce 2020 firmě vzrostl čistý zisk meziročně o 1,8 procenta na 625,1 milionu korun. Tržby jí klesly o 14,3 procenta na 22,8 miliardy korun. Přes pokles zůstal v Česku jedničkou na trhu. Zhruba dvě pětiny tržeb Metrostav vytvořil v zahraničí.