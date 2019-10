Kázal vodu a miliony krad', vlastenec David Rath

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Za Davidem Rathem se v pondělí zavřela vězeňská brána. Politik, jehož jméno se v české kotlině stalo synonymem pro korupci, nastoupil trest. Justiční mlýny tedy melou. Jenže jen občas a pomalu.

Úplatkářská kauza Davida Ratha byla od počátku nad slunce jasnější. Hejtmana a poslance dopadli policisté se sedmi miliony v krabici od vína, bakšišem za veřejné zakázky. V jeho domě ve středočeské Hostivici vzápětí pod podlahou objevili dalších deset milionů.

To bylo v květnu roku 2012. Až v říjnu roku 2019 však nastoupil Rath do vězení, kde si má odpykat pět a půl roku. Pokud ovšem nebude předčasně propuštěn. V takovém případě by mohl vyjít na svobodu už v létě 2022.

Kdyby kápl božskou

Ratha poslal soud do vězení na sedm let. Avšak půldruhého roku si už odseděl ve vazbě. Potom chodil po svobodě, u soudu přednášel mnohahodinové traktáty. Hájil se, ale i útočil. Vysoudil odškodné za to, že ho eskortovali s pouty na rukou.

Pořádal tiskové konference, navrhoval reformy vězeňství, sepsal dvě knihy. K tomu stihl kandidovat ve třech volbách.

A justiční mlýny mlely a mlely, někdy i nemlely … Soud přitom měl k ruce kupu usvědčujících dokumentů (mimo jiné odposlechy) i výpovědí svědků. Ratha s jeho společníky – ředitelkou kladenské nemocnice Kateřinou Kottovou a jejím manželem Petrem – však poslala za katr až po více než šestiletém procesu.

Proces s Rathem byl vskutku dlouhý (a to ve druhé větvi ještě pokračuje). Našince patrně napadne, že kdyby Rath kápl božskou, nezdržoval a nekličkoval, anebo soud postupoval přímočařeji, mohl mít dnes novopečený mukl Rath trest za sebou a příští rok mohl kandidovat do Senátu anebo krajského zastupitelstva.

Koňská opera

David Rath se dá nazvat renesančním člověkem. Nadaný, inteligentní a všestranný jedinec. Byl šéfem lékařských odborů, vedl lékařskou komoru, působil jako poslanec, ministr, hejtman.

Byl pravicový i levicový politik – začínal u občanských demokratů, pokračoval mezi sociálními demokraty. Působil i v několika dalších stranách, které se však stěží dají někam zařadit.

Rath je politické zvíře a narcista, který se drží zásady drzé čelo je lepší než poplužní dvůr. Proto nepřijal úlohu tichého kajícníka na lavici obžalovaných. Zato se blýskl v roli mučedníka-vlastence a proces označil za politický.

"Cítím se hrdý, že jsem odsouzen za poškozování zájmů Evropské unie, takzvané nové říše. V minulosti to bylo tak, že kdo poškozoval zájmy třetí říše, byl odsouzen k smrti," pravil po rozsudku.

Rathovými slovy – i korupčník, tedy padouch, může být hrdinou a pracovat pro vlast tím, že vykrádá fondy "nepřátelské" mocnosti - Evropské unie.

Ostatně, dobro a zlo mohou být nakonec relativní pojmy. Upozorňuje na to třeba závěr filmu Oldřicha Lipského Limonádový Joe aneb Koňská opera, ve kterém zazní okřídlená věta: "Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina."

Nakonec vyjde najevo, že rovněž padouch Horác Badman alias Hogofogo (v černém klobouku) patří do rodiny a rodině může užitečný.

Copak nepatří David Rath do takové normální české rodinky?

A nakonec...

... k případu dodávám satirickou báseň od neznámého autora z pamětní desky věnované osobnosti doktora Ratha vztyčené před lety na cyklostezce nedaleko Valdeku u Kladna. Na tomto místě Rath "filmově" spadl z kola a utrpěl zranění, které proces pozdrželo o několik týdnů.

Mám za to, že by následující text mohl být důstojným epitafem téhle kauzy.

Kázal vodu, sám ve vínu sedmimiliony krad’

A světu do očí se k tomu drze smál

Leč bitvu s právem o svou čest neustál

Než přijmout verdikt zde radši filmově z kola spad’

Bohorovný sociální demokrat

MUDr. David Rath

(26.4. LP 2015)

Na ceduli s básní je ještě dodatek: Financováno bez přispění Evropské unie a Středočeského kraje.

Pravověrnému vlastenci a druhdy šetrnému správci Středočeského kraje Davidu Rathovi musel udělat radost.