Meteorologové zpřísňují výstrahu: Dejte mimořádný pozor, nebezpečná ledovka zasáhne většinu území
12. 1. 2026 – 12:27 | Magazín | BS
Odborníci hlásí vysoký stupeň nebezpečí: Mrznoucí srážky přejdou přes většinu republiky.
Během dnešního odpoledne, noci na zítřek a zítřka se přes Česko přeženou mrznoucí srážky, které s sebou nesou vysoké nebezpečí tvorby ledovky, avizují odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.
„Přes střední Evropu postupuje k východu frontální systém a po přední straně brázdy nižšího tlaku vzduchu nad západní Evropou k nám bude proudit od jihozápadu teplejší vzduch. V pondělí (12. 1.) později odpoledne a večer začne sněžení v jihozápadní polovině Čech od západu přecházet v mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. Během úterý (13. 1.) se mrznoucí déšť s tvorbou ledovky rozšíří dále na východ. V severovýchodních částech území je její výskyt málo pravděpodobný, ale nelze ho úplně vyloučit,“ píšou meteorologové.
Přidávají ještě důrazné varování: „Tloušťka ledovky hlavně v západní polovině Čech a na jihozápadě Moravy může dosáhnout 2 až 5 mm. V místech s ledovkou hrozí nebezpečí úrazů při chůzi, problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Při výskytu silnější ledovky může docházet k lámání větví stromů a k výpadkům v dodávce elektřiny, zásobování a zdravotnických služeb.“
Předpokládaný postup nebezpečných srážek je nejlépe vidět na mapkách s vydanou výstrahou: Od dnešního odpoledne až do půlnoci se přivalí od západu, od půlnoci do zítřejšího rána zasáhnou většinu země a zítra přes den ohrozí především jižní Moravu.