8 tipů, jak neskočit na lži na internetu a poznat dezinformaci
12. 1. 2026 – 12:25 | Magazín | Žanet Ka
Nechte emoce stranou a nasaďte si brýle kritického myšlení. Jak se nenechat lapit do sítí dezinformací a proč je pravda víc než jen otázka faktů?
Žijeme v době, kdy se lež dokáže prohnat kolem světa dřív, než si pravda stihne nazout boty. Dezinformace už dávno nejsou jen „pohádky pro důvěřivé“, ale reálné riziko pro naše zdraví, psychickou pohodu i soužití ve společnosti. Psychologická věda však naštěstí přináší konkrétní zbraně, jak se tomuto neviditelnému nepříteli bránit.
Zde je 8 doporučení, jak si zachovat chladnou hlavu a kritický úsudek.
1. Pozor na efekt „stokrát opakované lži“
Znáte ten pocit, že jste o něčem už „někde slyšeli“, tak na tom nejspíš něco bude? Psychologové tomu říkají efekt iluzorní pravdy. Náš mozek má tendenci věřit věcem, které slýchá opakovaně.
- Rada pro vás: Pokud chcete někoho opravit, neopakujte nejdříve tu lež dokola. Řekněte pravdu jasně a výrazně. Lež zmiňte jen krátce, aby bylo jasné, o čem je řeč, ale nenechte ji v hlavě posluchače „uhnízdit“.
2. Nenaskakujte na emocionální horskou dráhu
Algoritmy sociálních sítí milují emoce jako jsou hněv, strach, rozhořčení nebo senzaci. Tento obsah se šíří bleskově, protože nás nenechá chladnými.
- Rada pro vás: Pokud ve vás příspěvek vyvolává okamžitý hněv nebo chuť někoho „z druhé strany“ urazit, zastavte se. Právě to je chvíle, kdy dezinformace vítězí.
3. Informace nestačí, musíme měnit návyky
Vědět, co je pravda, je jen polovina úspěchu. Výzkumy ukazují, že i když člověk uzná, že naletěl mýtu, neznamená to automaticky, že změní své chování.
- Rada pro vás: Hledejte rady, které vám kromě faktů dají i praktický návod (např. trénink dovedností nebo podporu komunity). Znalost je mapa, ale chování je samotná cesta.
4. Vybírejte si své „majáky“
V moři informací rozhoduje to, komu věříme. Dezinformace často vypadají konzistentně s naší politickou nebo sociální identitou, a proto jim uvěříme snadněji.
- Rada pro vás: Sledujte důvěryhodné zdroje- autority v oboru, komunitní lídry nebo vědecké instituce. Pravda od někoho, koho si vážíte, má mnohem větší sílu než anonymní křik na internetu.
5. Vyvracejte mýty trpělivě a detailně
Vyvracení lží funguje, ale jeho účinek bohužel časem vyprchává. Náš mozek má děravou paměť.
- Rada pro vás: Pokud někomu vysvětlujete, proč je něco nesmysl, buďte detailní. Nestačí říct „je to lež“. Vysvětlete proč je to lež a co je místo toho pravda. A nebojte se to v budoucnu zopakovat.
6. Psychologické očkování (Prebunking)
Místo toho, abychom lži opravovali, až když napáchají škody, můžeme se proti nim „naočkovat“.
- Rada pro vás: Učte sebe (a své děti) poznávat manipulační techniky dříve, než s nimi přijdete do styku. Existují hry a kvízy, které vás naučí rozpoznat „fake news“ na první pohled. Když znáte triky kouzelníka, už vás neošálí.
7. Chtějte vidět pod pokličku technologií
Vědci dnes volají po větší transparentnosti sociálních sítí. Potřebujeme vědět, jak algoritmy vybírají to, co vidíme, aby se zabránilo vzniku izolovaných „bublin“.
- Rada pro vás: Podporujte platformy, které jsou otevřené kontrole a spolupracují s odborníky na veřejné zdraví a vědu.
8. Podporujte vědu, ne dohady
Každý problém vyžaduje jiný přístup. Co funguje jako obrana proti dezinformacím o hrozících masivních blackoutech, nemusí fungovat u politických mýtů.
- Rada pro vás: Buďte zvídaví a hledejte výsledky reálných studií. Finanční podpora výzkumu v oblasti digitálního života je investicí do naší společné bezpečnosti.
Zůstaňte zvídaví, ale ostražití
Informační džungle tu s námi bude i zítra. Cílem není přestat věřit všemu, co čteme, ale naučit se klást ty správné otázky. Používejte vědecky ověřené strategie, důvěřujte odborníkům a nenechte se vyprovokovat k unáhleným soudům. Vaše kritické myšlení je totiž tou nejlepší antivirovou ochranou, kterou si můžete pořídit. Tím, že se rozhodnete pro kritické myšlení místo slepé víry v senzace, nechráníte jen svou vlastní pohodu, ale i samotné základy naší společnosti.