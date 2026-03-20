20. 3. 2026 – 11:19

Meteorologové varují: Cestování máme raději ještě zvážit, počasí bude příští týden provádět psí kusy,
Odborníci z ČHMÚ zveřejnili náhled na to, co by se s počasím mohlo dít příští týden. A mohlo by jít o docela velkou divočinu.

Experti z Českého hydrometeorologického ústavu zpozorovali vzorec, který odpovídá blížícímu se ochlazení. A to by vzhledem k možnosti srážek klidně mohlo zasypat naši zem sněhem. 

„Za necelý týden, během čtvrtka, očekáváme od severozápadu ochlazení. Modely zároveň naznačují, že se v prostoru střední Evropy začne následně udržovat frontální (a teplotní) rozhraní, na kterém by se mohla prohloubit tlaková níže, což se v takovýchto situacích děje poměrně často,“ vysvětlují meteorologové.

Mohlo by vás zajímat

„Tato níže může následně postoupit od jihu do oblasti střední Evropy a přinést srážky, které s ohledem na chladný vzduch budou případně sněhové a to nejen na horách, ale možná i ve středních polohách,“ odhalují možnou eventualitu.

Jak to ale v meteorologii bývá, úplně na beton zatím sníh čekat nemáme: „V tuto chvíli je samozřejmě nemožné přesně říct, kde, kdy a kolik nasněží. Ve hře je samozřejmě i možnost, že srážky nakonec budou i v dešti ve všech polohách,“ uvádějí.

„V aplikacích se vám sice informace i sněžení objevuje, ale berte ji s velkou rezervou - nejistota je zatím velmi vysoká. Právě poloha frontálního rozhraní a případné tlakové níže je zásadní, a bude se postupně upřesňovat,“ pokračují

Přesto ale odborníci z ČHMÚ nabádají spíše k opatrnosti: „Pokud si ale někdo z vás na konec příštího týdne a víkend plánuje cesty – hlavně do hor, sledujte aktualizace předpovědí, abyste nakonec nebyli překvapeni,“ dodávají.

 

Zdroje:
ČHMÚ, CHMI, AccuWeather
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Tohle nečekali: Pod golfovým hřištěm se skrývalo století staré tajemství

Svět se zbláznil: honba za mládím mění tváře k nepoznání

