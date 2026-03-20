Tohle nečekali: Pod golfovým hřištěm se skrývalo století staré tajemství
20. 3. 2026 – 10:44 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nenápadná propadlina na golfovém hřišti v Manchesteru odhalila nečekané tajemství ukryté pod zemí více než sto let. Místo obyčejného odtoku se pracovníci prokopali do zapomenutého vinného sklepa, který může skrývat ještě víc, než se na první pohled zdá.
Na první pohled to vypadalo jako další běžný problém na golfovém hřišti. Malá propadlina na odpališti, nic, co by zkušené správce trávníků nějak zvlášť znepokojilo. Jenže tentokrát se pod povrchem neskrýval obyčejný poškozený odtok. Místo toho se otevřelo okno do dávno zapomenuté minulosti. Pod jednou z jamek golfového hřiště v Manchesteru totiž ležel více než sto let nedotčený vinný sklep plný záhad a stop po dávném životě.
Objev učinil Steve Hopkins, zástupce hlavního správce hřiště v golfovém klubu Davyhulme Park v oblasti Trafford. Při rutinní ranní kontrole si všiml nenápadné propadliny na odpališti u 13. jamky. Takové věci nejsou na hřišti ničím výjimečným a obvykle znamenají, že se pod zemí zřítil starý odtok. Spolu s kolegy proto neváhal a rozhodl se místo prozkoumat pomocí malého bagru.
Jenže s každou další vrstvou zeminy začalo být jasné, že se děje něco neobvyklého. Půda se propadala hlouběji, než by odpovídalo běžné závadě, až se najednou pod nimi otevřela dutina. Následovalo překvapení, jaké se na golfových hřištích rozhodně nestává každý den.
Hopkins objevil malý vstup, kterým se musel protáhnout v podřepu. Jakmile se dostal dovnitř a rozsvítil baterku, ocitl se v prostoru, který jako by zamrzl v čase. Cihlový sklep s klenutým stropem byl zaplněný desítkami prázdných skleněných lahví různých tvarů a velikostí. Některé byly zčernalé, jiné pokryté prachem a sutí. Všechny však nesly jasné známky ruční výroby a stáří, které mohlo sahat hluboko do minulosti.
Sklep navíc ukrýval další tajemství. Na jednom jeho konci se nacházel zazděný vstup, který by mohl vést do ještě větších, dosud neobjevených prostor. Co všechno se za ním skrývá, zůstává zatím otázkou.
Historie skrytá pod hřištěm
Postupně začalo být jasné, že nejde o náhodný nález. Podzemní sklep byl součástí někdejšího panského sídla Davyhulme Hall, které stálo na tomto místě už od 12. století. V době vlády Jindřicha II. zde sídlil středověký rytíř John de Hulme a jeho rodina. Po staletí šlo o významné centrum místního panství, obklopené rozsáhlými pozemky.
V roce 1844 panství zdědil Robert Henry Norreys, přezdívaný Squire Bob. Ten byl vášnivým sportovcem a rozhodl se na východní části pozemků vybudovat golfové hřiště. Vznikla zde nejen devítijamková trať, ale i soukromá golfová společnost s klubovnami pro muže i ženy. Dámská klubovna přitom patřila k nejstarším svého druhu na světě.
Osud sídla se však brzy naplnil. Po Norreysově smrti v roce 1887 bylo Davyhulme Hall nabídnuto k prodeji, ale zájemce se nenašel. O rok později šlo celé sídlo k zemi. Z původní slávy tak zůstaly jen fragmenty skryté pod zemí, na které se postupně zapomnělo. Současný golfový klub vznikl až na počátku 20. století a v roce 1923 odkoupil část bývalého panství. Název 13. jamky The Cellars dnes zpětně působí téměř prorocky.
Co bude se sklepem dál
Nečekaný objev okamžitě rozvířil vášnivé debaty mezi členy i vedením klubu. Co s místem, které spojuje sportovní současnost s tajemnou historií? Někteří navrhují sklep zpřístupnit jako unikátní atrakci přímo na hřišti. Jiní upozorňují na bezpečnostní rizika a nutnost pečlivého průzkumu.
Prozatím byl prostor uzavřen a zabezpečen. Lahve byly odvezeny a uloženy tak, aby nedošlo k jejich poškození. Do budoucna se uvažuje o jejich vystavení v klubovně, kde by mohly přilákat pozornost návštěvníků a připomenout nečekaný objev. Zůstává však otázka, zda sklep vydal všechna svá tajemství. Zazděný vstup na jeho konci naznačuje, že pod povrchem může být ukryto mnohem víc. Možná další místnosti, možná zapomenuté chodby, nebo dokonce předměty, které čekají na své znovuobjevení.
Jedno je ale jisté. Obyčejná propadlina proměnila klidné golfové hřiště v místo, kde se minulost znovu hlásí o slovo. A to je příběh, který by si ještě před pár dny nikdo nedokázal představit.