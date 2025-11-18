Saúdskoarabský korunní princ považuje vraždu Chášukdžího za velkou chybu
18. 11. 2025 – 20:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán dnes za velkou chybu označil vraždu saúdskoarabského novináře žijícího v americkém exilu Džamála Chášukdžího, která na několik let vážně narušila vztahy se Spojenými státy.
Prohlásil to po otázce novinářů při svém dnešním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Trump se prince, který za vraždou v roce 2018 podle amerických tajných služeb stál, zastal, když řekl, že bin Salmán o ničem nevěděl.
"Nemusíte uvádět našeho hosta do rozpaků kvůli něčemu takovému," řekl Trump, který do novinářského dotazu vstoupil. Novináři žádali prince o komentář k tomu, že podle amerických tajných služeb za vraždou stál.
Princ řekl, že Rijád učinil učinil všechny správné kroky, aby věc vyšetřil. "Je to bolestivé a je to velká chyba," řekl o vraždě. Chášukdží byl zavražděn patrně na saúdskoarabském konzulátu v tureckém Istanbulu.
K tématu pak Trump ještě řekl, že tento novinář byl značně kontroverzní. "Spousta lidí toho pána, o kterém mluvíte, ráda neměla. Ať už ho máte rádi, nebo ne, takové věci se stávají," řekl americký prezident.
Trump během setkání s princem opakovaně hovořil o skvělých vztazích mezi USA a Saúdskou Arábií, kterou označil za skvělého spojence a ze zemi, které Washington věří. Prince Trump hned v úvodu oslovil jako starého a velmi dobrého přítele. Později ještě řekl, že bin Salmán je budoucí král a že se těší všeobecnému respektu. Bin Salmán svou návštěvu v Bílém domě přirovnal k nové kapitole vzájemných vztahů.