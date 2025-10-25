Mega výprodej v Tescu od 22. října – nesmíte to propásnout
25. 10. 2025 – 11:51 | Zprávy | Anna Pecena
Nový leták řetězce Tesco, platný od 22. do 27. října 2025, odhaluje slevy, které vám vezmou dech – třeba houska už za 2,90 Kč, dýně Halloween za 9,80 Kč nebo granule pro psy za 119,90 Kč. Rychle se chystejte na nákupní políčko, akce si říkají o vás!
Ceny, co přepisují podzimní realitu
Leták startuje zostra: houska staročeská za 2,90 Kč, dýně Halloween jen za 9,80 Kč – ideální pro dýňovou polévku i strašidelnou výzdobu. Mléko Tatra 1,5 % vyjde na 11,90 Kč, a pokud se chystáte na víkend s přáteli, sáhněte po pivu Velkopopovický Kozel 10° za 12,90 Kč.
Tesco se tentokrát zaměřilo na to, aby běžné nákupy zase dávaly smysl – po měsících, kdy ceny potravin rostly, přichází úleva, kterou domácnosti rozhodně pocítí.
Maso, ovoce a zelenina: návrat poctivého jídla
Základ české kuchyně? Maso – a i tady se šetří. Vepřová krkovice bez kosti za 99,90 Kč, kuřecí stehna za 89,90 Kč a krůtí prsí řízky za 98,90 Kč. Ceny, které se naposledy objevovaly před rokem, teď opět lákají k větším nákupům do mrazáku.
Z ovoce stojí za zmínku mandarinky za 24,90 Kč a hrozny tmavé za 44,90 Kč – ideální k podzimnímu stolu. Milovníci zeleniny ocení i papriky za 34,90 Kč. Zelenina z letáku pochází převážně z evropských dodavatelů, což se v cenách pozitivně odráží.
Domácnost a hygiena: zásoby, které se neztratí
Kdo sleduje ceny drogerie, ví, že výhodné nákupy bývají krátké. Tesco proto přichází s toaletním papírem Luxury 8 ks za 49,90 Kč, pastou Colgate za 34,90 Kč a čističem WC Domestos za 39,90 Kč. Pro rodiny, které plánují větší nákupní zásoby, se nabízí také balení tekutých pracích prostředků Persil se slevou až 45 %.
Nechybí ani drobnosti pro každodenní pohodlí – vlhčené ubrousky, šampony či deodoranty za zlomek běžné ceny.
Mazlíčci a děti: Tesco myslí na všechny
Leták myslí i na ty, kteří se dělí o domácnost se čtyřnohým přítelem. Granule pro psy Purina One pořídíte za 119,90 Kč, konzervy Whiskas za 21,90 Kč. Dětské produkty? Ovocné kapsičky za 14,90 Kč a příkrmy Hami za 31,90 Kč potěší všechny rodiče, kteří chtějí kvalitní potraviny bez přepálených cen.
Závěr? Tesco tento týden ukazuje, že slevové akce nemusí být jen reklamní trik. Od pečiva po maso, od drogerie po krmivo – ceny klesly na minimum a nakupovat se vyplatí víc než kdy jindy. Ale pozor, nabídka platí pouze do 27. října 2025. Potom už může být pozdě – a levné housky zmizí jako první.