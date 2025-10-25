Lidé mohou o státním svátku zdarma navštívit rezidenci primátora i Novou radnici
25. 10. 2025 – 12:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rezidenci primátora, Novou radnici, Škodovy salonky a Clam-Gallasův palác mohou lidé zdarma navštívit v úterý 28.října při dni otevřených dveří, který pořádá pražský magistrát.
Kromě prohlídek je připraven doprovodný program uvnitř Nové radnice i na Mariánském náměstí před ní. Akce začíná v 10:00 a potrvá do 18:00. Na některé prohlídky je nutná on-line rezervace. Novináře o tom informoval mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Podrobný program dne je na magistrátním webu.
V Nové radnici na Mariánském náměstí mají kanceláře političtí představitelé magistrátu a další jeho pracovníci. V prvním patře se nachází jednací sál, kde se konají schůze zastupitelů. Budova je v posledních letech velmi vyhledávaná převážně zahraničními turisty kvůli unikátnímu výtahu typu páternoster. Jde o první výtah tohoto typu v Praze. Poprvé se zde rozjel roku 1911.
Kromě prohlídky budovy návštěvníky čeká 3D letecký simulátor, ukázka virtuální reality, připraven bude i kreativní koutek, kde si děti z papírových šablon postaví své vlastní muzeum. V prvním patře se budou konat lekce jógy a tai chi.
Přístupná bude i vedlejší Rezidence primátora, která vznikla v roce 1928 jako součást Městské knihovny. Autorem projektu celé budovy je František Roith a interiéry jsou ukázkou stylu art deco.
Ve Škodově paláci si mohou zájemci prohlédnout salonky, které sloužily jako reprezentační prostory továrníka Škody. Jde o pět propojených místností v prvním patře paláce. Pro vstup není nutná předchozí registrace. Palác byl postaven jako administrativní budova ředitelství Škodových závodů v Plzni podle návrhu architekta Pavla Janáka v letech 1924 až 1926. Do března 2028 ho má v nájmu magistrát pro své úředníky. Poté by se měli přestěhovat do domu na rohu Václavského náměstí a Štěpánské ulice, který loni magistrát koupil.
"Zpřístupněn bude lidem také Clam-Gallasův palác na Mariánském náměstí a novinkou pro letošní ročník je tematická procházka po různých skrytých místech Prahy, o kterých ví jen málokdo," sdělil Hofman. Doplnil, že prohlídky Rezidence primátora, Clam-Gallasova paláce a skrytých míst Prahy jsou již naplněny, pokud se však někdo s rezervací nedostaví, vezme průvodce na místě náhradníka. Podle aktuální situace pořadatelé mohou umožnit i vstup bez rezervace.
Na Mariánském náměstí bude celý den fungovat mobilní sklářská huť, v níž budou skláři tvořit nejrůznější předměty. Připraven bude také skleněný a bižuterní kreativní program pro rodiny.