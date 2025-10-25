Už dnes v noci se mění čas! Co to znamená a jak se připravit
25. 10. 2025 – 11:25 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Už se zase blíží noc, kdy si můžeme dopřát o hodinu spánku víc – a přesto to většinu z nás v pondělí rozhodí víc než pozdní káva. Co přesně se mění, kdy si přetočit hodiny a jak se na posun času připravit, aby vás nezaskočil?
V noci ze soboty 26. na neděli 27. října se posouvají ručičky hodin o jednu hodinu zpět – z 3:00 na 2:00. To znamená, že si přispíme o hodinu déle. Pro mnohé vítaná změna, pro jiné noční můra, která naruší spánkový rytmus. Přestože se mluví o tom, že by střídání času mělo v budoucnu skončit, letos nás ještě čeká.
Získáme sice hodinu navíc, ale naše tělo to vidí jinak
Přecházíme z letního na zimní čas – nebo chcete-li ze „slunečního“ do „reálného“. Ten, který nám zůstane až do konce března, má být přirozenější, klidnější a více v souladu s tím, jak to příroda opravdu chtěla. Jenže zatímco hodiny poslušně posuneme o šedesát minut zpět, naše tělo si jede podle svého. Biologické hodiny se totiž nařízení vlády neptají.
Letní čas nám měl přinášet víc světla a úsporu energie. V praxi to ale většinou znamená, že jsme v červenci šli spát za světla a v říjnu mžouráme na budík o půl šesté s pocitem, že je ještě hluboká noc. A právě tady přichází ten známý „časový kocour“. Změna pouhé jedné hodiny totiž umí rozhodit i ty nejzarytější ranní ptáčata.
Zatímco děti jsou po ránu jak z animáku a nechápou, proč je najednou tma, senioři cítí, že jejich rytmus se z ničeho nic rozpadl na minuty. A ti z nás, kdo žijí podle přesného denního harmonogramu – třeba vstávají, běhají, meditují nebo spěchají na první meeting – zjišťují, že i hodina sem či tam může být pěkná zkouška trpělivosti.
Jak nepřijít o spánek
Získáme hodinu navíc – teoreticky. V praxi to ale často vypadá tak, že ji stejně prosedíme u telefonu a v pondělí ráno jsme unavenější než obvykle. Tělo totiž neoklame ani ta nejchytřeji posunutá ručička hodin. Biologický rytmus má svou vlastní logiku, a když se rozhodne nespolupracovat, prostě nespolupracuje.
Spánkoví odborníci se shodují: neotáčejte režim ze dne na den. Ideální je připravit se pár dní dopředu – chodit spát o 10 až 15 minut později, vstávat o chvilku později, a hlavně dát tělu signál, že se nic dramatického neděje. Naše vnitřní hodiny totiž milují rutinu stejně jako ranní kávu.
Pomáhá i takzvaná světelná hygiena – tedy pustit si do bytu denní světlo, otevřít okno a dát tělu impuls, že nový den opravdu začal. A kdo chce jít na věc stylově, může si dopřát krátkou ranní procházku nebo pár dřepů místo scrollování sociálních sítí.
Takové drobnosti dokážou zázraky. A když se vám to podaří, pondělní ráno vás nezaskočí – naopak, možná poprvé za rok vstanete s pocitem, že jste se opravdu vyspali.
Malé plus navíc
Získaná hodina navíc může být příjemným bonusem. Využijte ji na pomalejší snídani, procházku nebo dočtení knihy, na kterou běžně nemáte čas. Zimní čas tak nemusí být strašákem, ale malým restartem.