Mé paměti mohly být šťavnatější, naznačuje princ Harry

Použije britský princ Harry proti královské rodině ještě třaskavější vzpomínky?

Harry v rozhovoru pro deník The Daily Telegraph řekl, že do svých pamětí nezahrnul vše, co se stalo mezi ním, jeho bratrem a otcem, protože „by mu to nikdy neodpustili“.

Druhorozený syn krále Karla III. a princezny Diany upozornil, že má dostatek materiálů na další knihu.

Autobiografie s názvem Spare (Náhradník), která vyšla v úterý a obsahuje osobní zpovědi včetně šokujících odhalení ze života královské rodiny, podle médií trhá rekordy v prodejnosti.

Princ Harry v pamětech odhaluje potíže ve vztazích se zbytkem své rodiny, zejména s princem Williamem a králem Karlem III. Dlouhodobě napětí podle něj vyvrcholilo v roce 2019 hádkou, při kterého ho William, který je následníkem britského trůnu, srazil na zem kvůli sporu o Harryho manželku, americkou herečku Meghan.

V záloze má druhou polovinu knihy

V rozhovoru pro list The Daily Telegraph, který vyšel v pátek, Harry sdělil, že první návrh knihy byl až 800 stran dlouhý. Paměti nakonec byly zkráceny zhruba na polovinu.

Princ řekl, že o některé příhody se podělil se svým ghostwriterem J. R. Moehringerem, profesionálním spisovatelem, který není uveden na obálce knihy, má ale hlavní podíl na formě psaní. Neměl ale v úmyslu je zveřejnit.

King Charles, Prince William and Princess Catherine have been seen for the first time since Prince Harry's salacious memoir was released. pic.twitter.com/bfep6vVq2P — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) January 13, 2023

„Mohly to být dvě knihy, řekněme to takhle,“ cituje deník Harryho.

Buckinghamský palác mlčí

Podle prince nebylo možné vyprávět jeho příběh, aniž by do něj nebyla zahrnuta odhalení o ostatních členech jeho rodiny. „Ale jsou věci, které se staly, zejména mezi mnou a mým bratrem a do jisté míry i mezi mnou a mým otcem, a já prostě nechci, aby se o nich svět dozvěděl,“ řekl deníku a vysvětlil:

„Protože si myslím, že by mi to nikdy neodpustili. Teď ale můžete namítnout, že některé věci, které jsem tam dal, no, že mi je stejně nikdy neodpustí.“

Buckinghamský palác se k publikaci ani k sérii rozhovorů, které Harry k její propagaci poskytl, zatím nevyjádřil.

Harry a jeho americká manželka Meghan královskou rodinu opustili v únoru 2021. Žijí v bohaté komunitě na západním pobřeží Spojených států, mají syna Archieho a dceru Lilibet Dianu.