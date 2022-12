Královská rodina hraje špinavé hry, opřel se princ Harry do svých příbuzných

Princ Harry prohlásil, že britská královská rodina o sobě pravidelně vypouští historky do médií. V nové upoutávce na očekávaný dokumentární seriál společnosti Netflix o něm a jeho manželce Meghan, která byla zveřejněna dnes, to označil za „špinavou hru“. První tři díly seriálu budou k dispozici ve čtvrtek, oznámila dnes streamovací služba uprostřed rozsáhlých spekulací o tom, co pár řekne o ostatních členech královské rodiny.

Od doby, kdy Harry a Meghan před dvěma lety rezignovali na své královské povinnosti a odstěhovali do Kalifornie, aby tam mohli vést nezávislejší život, své příbuzné několikrát kritizovali a instituci obvinili z rasismu. Buckinghamský palác obvinění odmítá. Harry také v rozhovorech naznačil, že se zbytkem rodiny, především se svým otcem, králem Karlem III., a starším bratrem, následníkem trůnu princem Williamem, si nyní sotva rozumí. „Nikdo nezná celou pravdu," říká Harry v upoutávce a dodává, že ji zná pouze on a Meghan. Buckinghamský palác k dokumentárnímu seriálu nevydal žádné prohlášení a na žádosti o komentář agentury Reuters bezprostředně nereagoval. V krátkém klipu Harry zmínil lidi pracující pro královské domácnosti, kteří o sobě navzájem informují novináře, což je záležitost, o které již dříve hovořil. „V rodině existuje určitá hierarchie. Víte, že dochází k únikům informací, ale také k podstrkávání příběhů. Je to špinavá hra," říká v traileru Harry. Hlas v upoutávce, který zřejmě patří Harrymu, se také zmiňuje o „bolesti a utrpení žen, které se vdávají do této instituce", zatímco jsou vidět záběry jeho zesnulé matky, princezny Diany, a jeho švagrové Kate. Když Harry a Meghan naposledy otevřeli téma svých vztahů s ostatními členy královské rodiny v rozhovoru s Oprah Winfreyovou v březnu 2021, uvrhlo to tuto instituci do jedné z největších krizí poslední doby. Buckinghamský palác poté slíbil, že se bude vážně zabývat otázkami, které rozhovor nastolil, a zároveň důrazně poznamenal, že „některé vzpomínky se mohou lišit". O několik dní později se vyjádřil také William. „My rozhodně nejsme rasistická rodina," uvedl tehdy. Dokumentární seriál vévodil titulním stránkám nedělních vydání britských deníků. Některé listy psaly, že pár vyhlásil válku rodině Windsorů. Zveřejnění první ukázky minulý týden se shodovalo s první cestou Williama a jeho manželky Kate do Spojených států po osmi letech. Jejich návštěvu rovněž zastínilo obvinění z rasismu, kterému čelila Williamova 83letá kmotra. Ta kvůli svým poznámkám odstoupila ze své čestné funkce v královské domácnosti. Dvorní dáma britské královské rodiny rezignovala kvůli svým poznámkám o rase Lady Susan Husseyová je nejen Williamovou kmotrou, ale dříve působila také jako dvorní dáma zesnulé královny Alžbety II. a nyní zastávala obdobnou roli i v domácnosti krále Karla III. Rezignovala 30. listopadu poté, co se na slavnostní recepci opakovaně ptala černošky, která vede charitativní organizaci pro oběti domácího násilí, z jaké země „pochází", přestože dotyčná trvala na tom, že je britské národnosti. Incident, který se odehrál na recepci pořádané královnou manželkou Camillou pro ženy bojující proti domácímu násilí, na twitteru podrobně popsala ředitelka neziskové organizace Sistah Space Ngozi Fulaniová. Uvedla, že nejmenované dvorní dámě řekla, že pochází z východního Londýna. Ta se jí přesto dál ptala, z jaké je části Afriky. Buckinghamský palác uvedl, že tento incident bere velmi vážně a vyšetřuje „nepřijatelné a hluboce politováníhodné komentáře". Buckinghamský palác již dříve čelil obvinění z rasismu, když Charlesův nejmladší syn princ Harry a jeho manželka Meghan v rozhovoru uvedli, že jeden nejmenovaný člen královské rodiny se před narozením jejich syna Archieho zeptal, jakou asi bude mít barvu pleti. Královská rodina poté slíbila, že k jakýmkoli podobným otázkám bude přistupovat velmi vážně. Harryho starší bratr princ William o několik dní později poznamenal: „My rozhodně nejsme rasistická rodina".

