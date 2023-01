Co mají společného Harry a William, Gregg a Rosalind nebo Romeo a Julie?

V prvních dnech nového roku jako by se roztrhl pytel s řešením několik let starých incidentů. Zatímco britský princ Harry v knize popisuje, jak jej napadl starší bratr William, na kouče fotbalové reprezentace USA vytáhli události z roku 1991 a představitelé Romea a Julie žalují Paramount kvůli nahaté scéně, kterou museli sehrát ve filmu z roku 1968.

Princ Harry v knize popisuje, jak ho starší bratr William napadl

Britský princ Harry ve své autobiografické knize popisuje, jak byl fyzicky napaden svým starším bratrem Williamem, princem z Walesu. Stalo se tak v době, kdy se vztah obou bratrů rozpadl kvůli Harryho manželství s herečkou Meghan Markleovou, napsal list The Guardian. Kniha nazvaná Spare (Náhradník) má vyjít příští týden.

Konfrontace se podle Harryho odehrála v roce 2019 v jeho londýnském domě. William údajně tehdy o Meghan řekl, že je to s ní „obtížné“, že je „drzá“ a „neomalená“. Mladší bratr mu na to odvětil, že jen „papouškuje to, co o jeho americké manželce říkají média“. Hádka se dál vyhrotila a Harry tvrdí, že William ho v jednu chvíli „chytl za límec, roztrhl mu řetízek... a srazil ho na podlahu“. Princ Harry při konfrontaci utrpěl zranění zad.

Jak k úryvku z knihy poznamenal britský list, jde o jednu ze scén, která nejspíš vyvolá v britské královské rodině velký rozruch. Obsah pamětí je sice přísně utajován, žádný člen královské rodiny do knihy nemohl nahlédnout, nicméně The Guardian získal jeden výtisk.

Kniha popisuje život v královské rodině. Název knihy, Spare neboli Náhradník, vychází z toho, že v královských a aristokratických kruzích je první syn dědicem titulů, moci a bohatství, zatímco druhý je náhradník, kdyby se prvorozenému něco stalo.

Hádka obou princů tvoří v knize velmi zarážející pasáž, uvedl deník The Guardian. Harry píše, že s ním chtěl tehdy William mluvit o „celé té katastrofě“ ohledně jejich vztahů a bojů s tiskem. Když William dorazil do Nottingham Cottage, kde tehdy Harry žil, byl již „rozzuřený“. Stěžoval si na Meghan, na což mu Harry řekl, že jen opakuje tvrzení médií a že očekával, že on se bude chovat jinak. William se ale podle Harryho slov nechoval racionálně a oba bratři na sebe začali křičet.

Harry bratra obvinil, že se chová jako dědic, který není schopný pochopit, proč se jeho mladší bratr nespokojil s tím, že je jen náhradník. Padly různé urážky a William následně uvedl, že se snažil pomoci. „Pomoct mě? To myslíš vážně? Tak tomu říkáš? Že mi pomáháš?“ reagoval údajně Harry. Tato slova Williama naštvala, vyděšený Harry tehdy odešel do kuchyně, kam ho William následoval.

Jak Harry v knize uvedl, dal svému staršímu bratrovi sklenici vody a řekl: „Willy, nemůžu s tebou mluvit, když se chováš takhle.“ Pak už se vše odehrálo velmi rychle. „Chytil mě za límec, roztrhl mi řetízek a srazil mě na podlahu. Přistál jsem na misce pro psa, která se pode mnou rozpadla a její kusy se do mě zařezávaly. Chvíli jsem tam ležel, otřesený, pak jsem se postavil na nohy a řekl mu, ať jde pryč,“ popsal britský princ.

William prý tehdy Harryho vyzýval, ať mu taky „jednu vrazí“ s odkazem na boje, které vedly jako děti, Harry to ale údajně odmítl. Starší bratr odešel, následně se ale vrátil „s lítostí a omluvou“. Když odcházel znovu, měl podle Harryho říct: „Nemusíš o tom říkat Meg.“ „Myslíš to, jak jsi mě napadl?“ zeptal se Harry. „Já jsem tě nenapadl, Harolde,“ odvětil William.

Své ženě to Harry tehdy hned neřekl, ale řekl to svému terapeutovi. Když si Meghan později všimla „škrábanců a modřin“ na jeho zádech a on jí o útoku řekl, nebyla podle Harryho „překvapená a nebyla naštvaná, byla jen šíleně smutná“.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu, jak jsou Harry a Meghan oficiálně titulovaní, odstoupili v březnu 2020 od svých povinností v rámci královské rodiny. Uvedli tehdy, že chtějí začít budovat jiný život ve Spojených státech, daleko od mediální pozornosti, která podle nich ohrožovala jejich mentální zdraví. Nedávno se objevili v dokumentární sérii streamovací platformy Netflix nazvané Harry & Meghan, ve které popisují svůj život a kritizují britskou královskou rodinu.

Gregg Berhalter | zdroj: Profimedia

Fotbalový svaz USA vyšetřuje reprezentačního kouče kvůli události z roku 1991

Americká fotbalová federace U.S. Soccer začala vyšetřovat trenéra mužského národního týmu Gregga Berhaltera kvůli 31 let starému incidentu. V roce 1991 Berhalter při hádce kopl do nohou svoji současnou manželku.

Kouč a jeho žena zveřejnili prohlášení, v němž Berhalter uvedl, že se z „ostudné“ události z mládí poučil. Dvojice se na sedm měsíců rozešla, ale poté se dala opět dohromady a nedávno oslavila 25 let od svatby. Společně mají čtyři děti.

„Na podzim roku 1991 jsem potkal svou spřízněnou duši Rosalind. Jednoho večera jsme popíjeli v místním baru a dostali jsme se do vyhrocené hádky. Zvrhlo se to a kopnul jsem ji do nohou. Pro mé tehdejší chování neexistuje omluva. Byl to ostudný okamžik, kterého dodnes lituji,“ uvedl devětačtyřicetiletý trenér a bývalý americký reprezentant.

Berhalter uvedl, že o tři desetiletí staré události řekl organizaci U.S. Soccer v prosinci během mistrovství světa člověk, jenž tvrdil, že má informaci, která kouče „zničí“. Americký tým na MS vypadl v osmifinále s Nizozemskem.

V době vyšetřování povede národní mužstvo dosavadní asistent Anthony Hudson.

Leonard Whiting a Olivia Husseyová na snímku z roku 2018 | zdroj: Profimedia

Představitelé Romea a Julie z filmu z r. 1968 žalují Paramount kvůli nahé scéně

Představitelé Romea a Julie z úspěšného stejnojmenného filmu Franka Zeffirelliho z roku 1968 podali žalobu na filmovou společnost Paramount kvůli intimní scéně, v níž se objevili nazí. Podle časopisu Variety se nyní 72letý Leonard Whiting a jeho rok mladší herecká kolegyně Olivia Husseyová u soudu v Santa Monice snaží získat více než 500 milionů dolarů (skoro 11,4 miliardy korun) za údajné sexuální zneužití, sexuální obtěžování a podvod.

Režisér Zeffirelli, který zemřel v roce 2019, mladým hercům původně řekl, že ve scéně, která se odehrává ke konci filmu v ložnici, budou vystupovat v prádle tělové barvy, uvádí se v žalobě. Nicméně v den natáčení údajně Zeffirelli oznámil Whitingovi, který hrál Romea, a Husseyové, která vystoupila v roli Julie, že budou mít na těle jen make-up a že kamera bude umístěna tak, že nahotu nebude vidět. Whiting s Husseyovou v žalobě uvedli, že „se domnívali, že jim nezbývá nic jiného než hrát nazí s make-upem na těle, jak se po nich chtělo“. Tvrdí, že režisér s nimi jednal nepoctivě a že je ve skutečnosti filmoval nahé, aniž o tom věděli.

„Co jim bylo řečeno a co se pak dělo, byly dvě různé věci,“ řekl Tony Marinozzi, obchodní manažer herců. Dodal, že oba Zeffirellimu důvěřovali.

Ve scéně z ložnice je vidět Whitingovo pozadí a krátce i hereččina ňadra.

Agentura AP připomíná, že film a ústřední skladba z něho byly ve své době hitem a že snímek zhlédly generace středoškolských studentů učících se o této milostné tragédii od Williama Shakespeara.

Podle žaloby Husseyová s Whitingem utrpěli psychickou újmu a jejich následující kariéra neodrážela úspěch filmu Romeo a Julie. Vzhledem k újmě, jakou prožili, a ke komerčnímu úspěchu filmu je podle herců výše odškodnění přesahující 500 milionů dolarů patřičná. Společnost Paramount se k žalobě nevyjádřila.

Herci žalobu podali na základě kalifornského zákona, který do konce loňského roku dočasně rušil promlčecí lhůtu pro případy zneužívání dětí. Justice v tomto americkém státu se kvůli tomu zabývá velkým množstvím nových žalob a řeší starší, které byly dříve zamítnuty. Představitelé Romea a Julie žalobu podle Variety podali v pátek.

V rozhovoru s časopisem Variety k příležitosti 50 let od natočení filmu Husseyová řekla, že „nikdo v mém věku něco takového přede mnou neudělal“. V době natáčení jí bylo 15 let. Nahou scénu před pěti lety obhajovala a řekla, že ji Zeffirelli natočil vkusně. „Pro ten film to bylo potřeba,“ uvedla. V jiném interview řekla, že scéna z ložnice se záběry obnažených těl byla ve své době ve Spojených státech tabu, ale v Evropě ve filmu už byla nahota běžná.