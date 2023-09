Republikán McCarthy dal souhlas se zahájením ústavní žaloby na prezidenta Bidena

McCarthy uvedl, že vyšetřování Sněmovny reprezentantů zjistilo „korupční kulturu“ kolem Bidenovy rodiny. Vyšetřování se zaměří na „obvinění ze zneužití pravomocí, obstrukce a korupci“.

V poslední době McCarthy čelí stále silnějšímu tlaku pravicového křídla své strany, které podporuje bývalého prezidenta Donalda Trumpa, a které žádá, aby šéf sněmovny proti Bidenovi zakročil, píše AP. Agentura AFP zase připomíná, že McCarthy musel spolustraníkům učinit mnoho ústupků, aby v lednu získal předsednické křeslo.

„Předseda McCarthy by neměl ustupovat extrémním, krajně pravicovým poslancům, kteří vyhrožují svržením vlády. (...) Důsledky pro americký lid jsou příliš vážné,“ uvedl mluvčí Bílého domu Ian Sams.

Při současném rozložení sil v Kongresu je nepravděpodobné, že žaloba uspěje. Žalobu by nejprve ve sněmovně musela schválit prostá většina poslanců, přičemž Republikánská strana má v této komoře převahu nad Bidenovými demokraty 222 ku 212. Impeachment by pak ale v roli soudu posuzoval Senát, kde je poměr obou stran prakticky vyrovnaný a kde je pro potvrzení žaloby zapotřebí dvoutřetinová většina.

Vyšetřování povedou republikánský kongresman z Kentucky James Comer, šéf vyšetřovacího výboru Sněmovny reprezentantů, a vlivný republikánský kongresman z Ohia Jim Jordan, šéf justičního výboru. Oba muži jsou McCarthyho politickými spojenci, dodává francouzská tisková agentura. „Budeme se řídit fakty, ústavou a zákony. (McCarthy) udělal dobře, když zahájil vyšetřování impeachmentu,“ uvedl Jordan.

„Vyšetřování republikánů je průhlednou snahou využít Kongres k plnění Trumpových příkazů,“ uvedl v prohlášení před McCarthyho oznámením demokrat Jamie Raskin.

Nejvýše postavený demokrat ve sněmovně Hakeem Jeffries na sociální síti X napsal, že vyšetřování je nelegitimní, bezohledné a odsouzeníhodné. „Je to politická pomsta, která postrádá jakýkoli faktický nebo ústavní základ“ a slíbil „boj proti pravicovým extremistům“. Demokrat Jason Crow, který vedl vyšetřování proti Trumpovi, McCarthyho krok považuje za nepochopitelný, nepodložený důkazy. „Je to politický hon na čarodějnice. Proč teď? Protože GOP (republikáni) nejsou schopni schválit rozpočet, tak potřebují odvést pozornost“.

The illegitimate impeachment inquiry launched by Extreme MAGA Republicans is regrettable, reckless and reprehensible. It is a political revenge tour that lacks any factual or constitutional basis. Democrats will defend the truth and fight right-wing extremists at every turn.

I was a Trump impeachment manager. Here’s why McCarthy’s impeachment inquiry is a scam:

- Why exactly are they opening an inquiry? No one knows.

- Where is the evidence? There is none, it’s a political witch hunt.

- Why now? Because GOP can’t pass a budget, so they need a…