Zapomeňte na solární panely! Nová okna vyrábějí elektřinu a vypadají jako obyčejné sklo

Sklo, které nevypadá jinak, ale vyrábí elektřinu. Vědci přišli s průlomovou technologií, která může proměnit každý dům nebo kancelář v tichou sluneční elektrárnu – bez jediného panelu navíc.

Představte si, že vaše kancelář nebo obývák vyrábí elektřinu jen tím, že svítí slunce. Žádné velké panely na střeše, žádné vrtání, žádné přestavby. Stačí okna. Ano, obyčejná skla, která teď umí proměnit sluneční svit v elektřinu. Zní to jako sci-fi? Omyl. Tohle už je realita. Mezinárodní tým vědců z projektu CitySolar přišel s průlomovou technologií průhledných solárních článků, která stanovila nový světový rekord v účinnosti: 12,3 %. A to všechno bez ztráty průhlednosti – skla stále vypadají jako skla.

„Průhledné solární články by mohly být dalším velkým krokem v oblasti energetických řešení integrovaných přímo do budov,“ říká profesor Morten Madsen z Univerzity Jižního Dánska. A dodává: „Skleněné fasády mrakodrapů už nebudou jen hezké – budou vydělávat. A to pořádně.“

zdroj: Profimedia.cz

Základem úspěchu je spojení organických materiálů s takzvaným perovskitem – „zázračným materiálem“, který sbírá světlo z ultrafialového a infračerveného spektra, takže viditelné světlo může dál volně procházet. Výsledek? Skla zůstávají průhledná, ale přitom generují elektřinu. A co je na tom nejlepší? Celé to je levné. Materiály jsou dostupné a technologie už teď má reálný potenciál pro nasazení ve velkém měřítku. Projekt už získal skoro 4 miliony eur z evropských fondů. A není divu – budovy v Evropě spolykají asi 40 % veškeré energie, a právě v nich je obrovský prostor pro úspory a vlastní výrobu. Technologie je teď mezi fází konceptu a prototypu, ale vývojáři mají jasno: jsme připraveni škálovat, jen potřebujeme partnery.

„Víme, co je třeba doladit. Máme plán a potřebujeme firmy, které s námi půjdou do toho,“ říká Madsen.

Takže až příště půjdete kolem skleněného mrakodrapu, možná už nepůjde jen o luxusní kanceláře. Možná půjde o tichou, čistou elektrárnu, která vyrábí energii – bezhlučně, bez zápachu, bez emisí. Jen s pomocí slunce.

Okna budoucnosti už klepou na dveře. Otevřeme jim?