Biden a McCarthy se dohodli na zvýšení amerického dluhového stropu

Americký demokratický prezident Joe Biden a republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy se v zásadě dohodli na zvýšení limitu pro zadlužení Spojených států, což americké vládě umožní vyhnout se platební neschopnosti. Po sobotním telefonickém jednání to oba potvrdili v noci na dnešek.

Pokud by demokraté a republikáni nenalezli shodu, hrozila by USA platební neschopnost už 5. června, což by mělo vážné dopady na celosvětové hospodářství.

„Začátkem tohoto večera jsme s předsedou McCarthym v zásadě dosáhli dohody o rozpočtu,“ uvedl Biden. Dohoda je podle něj dobrou zprávou pro Američany, protože zabrání „katastrofální platební neschopnosti“, která by vedla k hospodářské recesi, devastaci důchodových účtů a ztrátě milionů pracovních míst.

„Ještě máme hodně práce před sebou, ale věřím, že to je dohoda hodná amerického lidu,“ uvedl McCarthy, který také hovořil o „historickém omezení výdajů“ a o tom, že se podařilo zabránit novým daním.

Demokraté i republikáni podle televize CNN v příštích hodinách předběžnou dohodu svých špiček posoudí. Někteří republikáni dopředu pohrozili zablokováním jakéhokoli návrhu, který by nesplnil jejich očekávání, včetně ostrých škrtů ve výdajích. Progresivní demokraté zase nechtějí dohodu, která by se dotkla federálních programů proti chudobě.

Kompromis počítá s tím, že se dluhový strop zvýší na dva roky, a znovu se tak bude navyšovat až po příštích prezidentských volbách, které se uskuteční na podzim 2024. Výdaje, které se netýkají obrany, by měly v příštím roce zůstat zhruba na současné úrovni. Součástí dohody jsou také přísnější podmínky pro lidi, kteří dostávají potravinové známky. Text návrhu má být zveřejněn dnes.

McCarthy chce, aby Sněmovna reprezentantů o kompromisu hlasovala už ve středu. Schvalování v Kongresu přitom nemusí být jednoduchou záležitostí i proto, že v dolní komoře mají republikáni a v Senátu zase demokraté poměrně těsnou většinu. Příslušníci radikálně pravicového křídla republikánů a progresivní demokraté už nyní vyjadřují nespokojenost a ruku pro návrh zvednout nechtějí, proto se bude muset najít dostatek hlasů mezi umírněnými zástupci obou stran, aby limit Kongresem prošel. McCarthyho podle CNN čeká obrovská porce vyjednávání a přesvědčování a není jisté, zda uspěje.

Například republikánský zákonodárce Dan Bishop už označil dohodu za nepřijatelnou. „Jde o kapitulaci v přímém přenosu, a to od strany, která drží karty v ruce,“ řekl. Podle listu The New York Times se budou nespokojenci v řadách republikánů také snažit najít procedurální kličky, které by schvalování návrhu v Kongresu zdržely.

Biden obě komory důrazně vyzval, aby dohodu ihned schválily. Vyjádřil také přesvědčení, že kompromis povede k zachování klíčových priorit demokratů. Také mezi některými demokraty ale panuje nespokojenost.

Limit pro zadlužení je částka, kterou schvaluje Kongres a která určuje, kolik si federální vláda může vypůjčit peněz na běžný provoz, a tedy na platby vládních účtů. Patří tam například platy státních zaměstnanců, financování armády, platby na sociální zabezpečení a státní zdravotní péči, stejně jako platby úroků ze státních dluhopisů. Desítky let bylo zvýšení tohoto limitu rutinní záležitostí, v posledních letech se z něho ale stalo politikum. Na současný limit 31,4 bilionu dolarů (asi 690 bilionů Kč) vláda narazila už v lednu. Ministerstvo financí ale využilo mimořádných opatření, aby vláda mohla čerpat více peněz.