Na 15. pokus to vyšlo. McCarthy byl zvolen předsedou americké Sněmovny reprezentantů

Lídr republikánské většiny Kevin McCarthy byl dnes v 15. kole zvolen předsedou americké Sněmovny reprezentantů. McCarthy se tak stává novou trojkou mezi americkými politiky po prezidentovi a jeho viceprezidentce. Po zvolení předsedy sněmovny mohli složit přísahu její členové a orgán může začít fungovat, uvedla agentura AP.

Volba trvala déle než čtyři dny. Ve 14 předchozích kolech McCarthy neuspěl kvůli odporu oponentů uvnitř strany. Schůze sněmovny byla před závěrečnými dvěma koly na několik hodin přerušena. McCarthy vyjádřil optimismus, že se mu nakonec podaří získat podporu zbývajících oponentů ve straně. Aby dostal jejich hlas, nabídl jim řadu ústupků. Ve 14. kole mu chyběl už jen jeden hlas.

Ke zvolení předsedou McCarthymu pogratuloval demokratický prezident Joe Biden, který řekl, že je připraven spolupracovat s republikány a očekává, že oni budou spolupracovat s ním. „Americký lid očekává od svých vůdců, že budou vládnout způsobem, který staví potřeby lidu nade vše ostatní, a to je to, co musíme udělat,“ prohlásil Biden.

„Teď začne tvrdá práce,“ uvedl po svém zvolení McCarthy. „Jedna věc je po tomto týdnu jasná, že se nikdy nevzdám. A nikdy se nevzdám kvůli vám, Američané,“ napsal McCarthy na twitteru. Ve svém inauguračním projevu představil priority svého předsednictví od omezení výdajů po téma imigrace.

McCarthyho v 15. kole volby podpořilo 216 členů Sněmovny reprezentantů, proti bylo 212 demokratů, kteří zůstali jako ve všech dosavadních kolech jednotní za svým lídrem Hakeemem Jeffriesem. Šest republikánů se nakonec hlasování zdrželo - nepostavili se sice za McCarthyho, ale nehlasovali ani pro jiného kandidáta.

Chaotická volba předsedy Sněmovny reprezentantů ukázala rozkol uvnitř Republikánské strany, která po listopadových volbách získala po čtyřech letech znovu v dolní komoře Kongresu většinu. Rebelii proti McCarthymu vedlo ostře pravicové křídlo strany. Sedmapadesátiletý kalifornský politik nakonec přistoupil na řadu požadavků radikálů, včetně toho, aby kterýkoli člen Sněmovny reprezentantů mohl kdykoli vyzvat k hlasování o jeho odvolání. To značně ochromí McCarthyho schopnost prosazovat klíčové zákony, včetně financování vlády či navyšování dluhového stropu USA, které radikální republikáni odmítají.

McCarthyho ústupky ve snaze získat post předsedy Sněmovny reprezentantů kritizoval mimo jiné šéf demokratické senátní většiny Chuck Schumer. „Vzhledem k ústupkům Kevina McCarthyho extremistům v jeho straně je mnohem pravděpodobnější, že Sněmovna reprezentantů kontrolovaná spojenci exprezidenta Donalda Trumpa způsobí uzavření vládních úřadů či platební neschopnost s ničivými důsledky pro naši zemi,“ uvedl Schumer v prohlášení.