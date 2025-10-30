Matka nedědí nic. Anička Slováčková: "Miluju tě, ale bolí mě, jak se ke mě chováš"
30. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Dáda nedostane nic a manžel s tím plně souhlasí.
Již před několika dny proběhla stránkami novin informace, že se vyřešilo dědictví po milované zpěvačce Aničce Slováčkové, která nás předčasně opustila letos v dubnu.
Do dědictví nebyl zahrnut její partner Matěj Růžička, se kterým sice Anička plánovala svatbu, jenže ta se nakonec nestihla.
O něco překvapivější je ale skutečnost, že nic nezdědí ani matka Dáda Patrasová: Vinohradský byt dostal otec Felix, chalupu v Českém ráji pak bratr Felix mladší.
„Ano, souhlasím s tím. Anička to rozdělila už za života a udělala to správně,“ přikývl Felix Slováček pro eXtra.cz.
„Nemůžu k tomu víc nic říct,“ nechtěl se pouštět do dalších rozborů.
Skutečné důvody se zřejmě nikdy nedozvíme, lze však spekulovat, že za rozdělením majetku stojí skutečnost, že Anička měla přeci jen blíž k otci a k matce se jí cesta nehledala až tak snadno.
„Budu dělat věci, které mám ráda, a přestanu se bavit s lidmi, které ráda nemám. Opravdu od sebe odstřihnu toxické vztahy. Naučila jsem se žít naprostou přítomností a dala jsem si všechny věci do pořádku,“ řekla Anička v podcastu Bellis Pink Talks loni v prosinci.
„Kéž bychom měli tu sílu už jako teenageři, v mládí nebo klidně i později říct lidem, které milujeme: Miluju tě, ale bolí mě, jak se ke mně chováš. A vím, že pokud to nezměním, bude to bolet ještě víc,“ povzdechla si.
Jméno nepadlo, prstem neukázala, ale o kom mluvila, si není těžké domyslet.