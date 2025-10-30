Krutý vyhazov po šesti letech! Hvězdný herec dostal padáka, producentům poslal ostrý vzkaz
30. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Herec dostal z ničeho nic zprávu, že už se s ním nepočítá.
Fanoušci mohou jen nevěřícně kroutit hlavou: V desáté řadě oblíbeného seriálu Specialisté už neuvidí svou stálici. Jiří Hána dostal vyhazov.
Se seriálem přitom spolupracoval celých šest let a proč už s ním produkce najednou nepočítá, nemá tušení.
„Po šesti letech mě vyhodili. Dozvěděl jsem se to začátkem října,“ uvedl pro magazín Aha!
Žádný oficiální důvod neví. A že končí, se včas dozvěděl vlastně jen proto, že se zajímal o zkoušení v divadle, které by kolidovalo s natáčecím časem seriálu.
„Nedozvěděl jsem se, proč. Ale spíš to byla moje aktivita, protože jsem byl osloven na další zkoušení v divadle a věděl jsem, že kdybych v tu dobu točil, tak bych to zkoušení vzít nemohl. No a tím, že jsem se o to začal zajímat, tak jsem se dozvěděl, že už asi kreativní producenti rozhodli o tom, že tam nebudu,“ prozradil.
Výpověď mu samozřejmě leží v žaludku, reakci proto ještě trochu přiostřil: „Říkám si, kdy by mi to asi řekli, kdybych se o tu divadelní práci nezajímal, ale to je, bohužel, slabost některých českých producentů, mít ty koule a zavolat: Byl jste tu šest let, děkujeme,“ mračil se.
Herec je momentálně de facto bez práce: „Teď nenatáčím nic. Od ledna mě čeká zkoušení jedné komedie v Divadle Bez zábradlí, ale jinak mám volno,“ krčil rameny.