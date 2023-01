Máte covid? Běžte volit! Volba prezidenta začala na stanovištích pro lidi v izolaci

Hlasování o tom, zda bude novým prezidentem generál Petr Pavel, nebo expremiér Andrej Babiš (ANO), začalo dnes v 08:00. Budoucí hlavu státu mohou jako první vybírat z auta lidé v izolaci kvůli koronaviru, pokud přijedou na stanoviště, jichž je pět v Praze a po jednom v každém z okresů. Takzvaná drive-in stanoviště budou otevřena do 17:00.

V prvním kole prezidentských voleb před dvěma týdny hlasovala polovina lidí v covidové izolaci pro Pavla a čtvrtina pro Babiše. Bývalý vysoký představitel české armády a NATO Pavel získal 180 z 354 platných hlasů, největší podporu měl v Libereckém kraji. Předseda a poslanec hnutí ANO Babiš obdržel 85 hlasů, nejlépe si vedl ve Zlínském kraji.

Volit na drive-in stanovištích mohou lidé, kteří mají od lékaře nebo hygieniků potvrzení, že jsou v izolaci kvůli koronaviru. Prokázat se mohou i věrohodným potvrzením o pozitivním testu na covid, případně vyplnit před hlasovací komisí čestné prohlášení o izolaci.

Pokud koronaviroví voliči na drive-in stanoviště nedorazí, mohou hlasovat doma do speciálních přenosných volebních schránek, pokud o to požádají nejpozději ve čtvrtek do 20:00 krajské úřady či pražský magistrát. Tuto možnost budou mít v pátek a v sobotu podobně jako běžní voliči.

Ve čtvrtek a v pátek by mohli hlasovat lidé v zařízeních, která byla kvůli koronavirové nákaze uzavřena. Při prvním volebním kole krajské úřady žádné takové zařízení neevidovaly.