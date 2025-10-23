Manželství v troskách! Zuzana Belohorcová si vytrpěla dost: „Vlasta měl vždycky milenky"
23. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Zdroje z Tenerife popisují, jaké příkoří si musela známá moderátorka vytrpět.
Zatloukání a mlžení je díkybohu u konce, zkazky o tom, že se manželství slavné moderátorky Zuzany Belohorcové a podnikatele Vlasty Hájka rozpadá, se ukázaly jako pravdivé.
A pokud se na realitě zakládají i nové informace od zdrojů magazínu eXtra přímo z ostrova Tenerife, kde pár bydlí, nezbývá než jen kroutit hlavou, proč to vlastně trvalo tak dlouho. Vztah se totiž zřejmě vyčerpal už dávno.
„Život přináší různé životní okamžiky. Jsme spolu vlastně už osmnáct let. Vždy jsem stála při svém muži. Ale když pak přijdou takovéto momenty a nastanou životní změny, myslím, že by k tomu měl člověk přistupovat s pokorou. Pro klid rodiny, hlavně svých dětí, které jsou pro mě vším, se k tomu absolutně nevyjadřuji, protože si myslím, že každý, kdo nějakým způsobem zná mého manžela, si na to zcela jistě udělá svůj názor, a já už to nebudu muset nijak komentovat. Čas pak ukáže, co se vlastně stalo a jak se to stalo,“ uvedla Belohorcová nedávno pro Blesk.
Z vyjádření je zřejmé, že byť situace bolí, snaží se moderátorka alespoň zachovat dekorum a zdání důstojnosti.
Jenže z toho, co tvrdí někteří Češi žijící na Tenerife, poslední roky jejího manželství neviděly žádnou důstojnost ani z vlaku.
„Nešlo jenom o neustálé nevěry, které musela Zuzana přehlížet, aby se jim manželství nerozpadlo dříve, ale Vlastův apetit byl tak velký, že už nebylo tajemstvím, že pravidelně chodí na srazy lidí, kteří se bez závazků oddávají milostným hrátkám,“ tvrdí zdroje zmíněného magazínu.
Manželka to stále bůhvíproč tolerovala, zlom ale přišel, když se Hájek zřejmě zamiloval do podřízené Makedonky Alexandry.
„Do Alexandry se ale zdá se zamiloval a rozhodl se, že manželství ukončí. Paradoxně to měl být právě on, kdo se k tomu konečnému kroku odhodlal. Říká, že nechce žít s někým, s kým už roky nežije milostný život,“ uvádí zdroj.
Milenka má prý také náležitou vyřídilku a manželce svého milého moc respektu neprokazuje: „Zuzana je absolutně v šoku, že ji Vlasta vyměnil za Alexandru. Byla to jejich zaměstnankyně. Vlastně podřízená. Karty se najednou prohodily a Alexandra se k Zuzaně chová absolutně bez respektu. Dokonce na ni měla v kanceláři pořvávat, co tam dělá a ať vypadne,“ píše eXtra.cz.
Rozchod pak prý probíhá velmi ve zlém: „Vlasta měl vždycky milenky. Vždycky spal se svými podřízenými. Není to nic výjimečného. Tentokrát to jenom přešlo v něco víc. Bylo to dané asi i tím, že mezi nimi to už nefungovalo, ale rozchod opravdu není v přátelském duchu. Je to velká válka,“ prohlašuje zdroj.