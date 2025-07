Manželství v troskách? Žena Karla Heřmánka letí na dovolenou s někým jiným

O možné krizi se spekuluje už delší dobu a z prvního vyjádření se nezdá, že by všechno bylo úplně v pořádku.

Kdepak obláčky, kdepak zataženo, tohle už začíná pomalu vypadat na pořádně temnou bouři.

Spekulace o možných problémech v manželství Karla Heřmánka mladšího a herečky Nikol Kouklové proběhly stránkami novin už před dvěma měsíci. V tu dobu se také provalilo, že si Karel měl údajně vydržovat ukrajinskou milenku, kterou ale později zase opustil a vrátil se k ženě.

Nikdo podobné dohady sice zatím nepotvrdil, ale ani nevyvrátil, a obrazné rozpačité přešlapování na místě všech zúčastněných nepůsobí dojmem, že by se snad mělo jednat o nepravdivé drby o skálopevném vztahu.

Zároveň bylo těžko něco řešit, protože Karel odletěl na delší dobu do Spojených států. Sám.

„Nebudu se k ničemu vyjadřovat, ani jeden jsme to doposud neudělali a já to nebudu měnit,“ uvedla Nikol pro Blesk a nepřímo tak potvrdila, že "něco", k čemu by se šlo vyjádřit, opravdu existuje.

„Karel je stále v Americe, ale příští týden přiletí do Česka. Hrajeme společně v jedné divadelní hře, tak se určitě uvidíme,“ prozradila.

Karlův útěk do USA nicméně nenechá bez odezvy: „Odlétám na několik týdnů. Sama ne, ale s kým, to si nechám pro sebe,“ řekla.

Inu, budoucnost vztahu úplně zářivě nevypadá. Uvidíme, zda se povede klopýtání překonat a manželství vytrvá, nebo se cesty nakonec rozdělí úplně.