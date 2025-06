Manželství trenéra Růžičky v troskách? Marie si změnila rodinný stav

2. 6. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke

U Růžičků se v poslední době dějí podivné věci – nejdřív zvláštní prodej domu, pak zas papírově nezadaná manželka.

Těžko odhadovat, co přesně probíhá za zavřenými dveřmi domácnosti legendárního hokejového trenéra Vladimíra Růžičky, ale je dost možné, že se jedná o nějakou docela zajímavou divočinu.

Nejdřív vyšlo najevo, že Růžička prodává poslední nemovitost, kterou ještě vlastnil: Dům ve Spořicích, který před necelými deseti lety koupil za pět milionů korun. Nyní se ho snaží udat za skoro dvojnásobek: Devět milionů korun, jak si všimli redaktoři Blesku.

Růžička míval dům v pražských Hrnčířích, ten ale v roce 2016 také prodal (za 15 milionů korun). Bydlí v bytě v Litvínově, byt ale přepsal na dceru a oficiálně mu tedy nepatří a jakmile prodá zmíněný dům, nebude mít nic.

Spekuluje se, že by za prodejem domu mohla stát manželská krize. Drby navíc jen posílily, když si Marie ze sociálních sítí začátkem května odstranila svůj rodinný stav. Později ho tam ale zase vrátila.

Nejednalo by se ani o první krizi manželů: Už v roce 2018 se od sebe jednou odstěhovali a Vladimír musel ženu udobřovat autem za tři čtvrtě milionu.

Marie Růžičková nicméně problémy popírá: „To je naše soukromí, ale určitě není důvod to, že se rozvádíme nebo něco takového. Jo, takhle to prostě není. Ano, barák je v prodeji, ale není to z důvodu, že bychom šli od sebe nebo něco takového,“ sdělila magazínu eXtra.cz.