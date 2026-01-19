Manželství drhne! Ornella Koktová šokuje: "Nejsem zamilovaná do Pepy"
19. 1. 2026 – 10:24 | Magazín | Jana Strážníková
Pár oslavil deset let od svatby, jestli se ale dočkají i dvaceti, je ve hvězdách.
Když si influencerka Ornella tehdy ještě Štiková brala za muže podnikatele Josefa Koktu, bylo jí blažených 21 let. A Kokta, byť nezanedbatelně starší, byl stále ještě při síle: Bylo mu 57.
Vztahu zpočátku nikdo nedával šanci právě kvůli velkému věkovému rozdílu, nakonec ale všichni museli uznat, že šlo vážně o víc než jen krátký úlet: Pár loni oslavil cínovou svatbu, tedy deset let v manželském svazku.
„Jsem moc vděčná pánu bohu, že u nás převažují ty dobré chvíle a že po těch letech stále mohu s rukou na srdci říct miluju tě,“ psala v tu dobu Ornella na sociální sítě.
Jenže matematika je neúprosná a zdá se, že se o slovo pomalu hlásí realita. Věkový rozdíl 36 let je mezi partnery zkrátka opravdu hodně a láska překonává všechny rozdíly zpravidla jen v pohádkách.
Že nemusí být všechno v pořádku, vyšlo najevo během podcastu Agáta a Ornella: Dámy probíraly horoskopy: „Máš tam nové cesty a rovnováha mezi svobodou a zodpovědností. Několikrát tam máš nový vztahy a furt tam vyskakuje nějaký průser s novým chlapem. Musíš se rozhodnout mezi zodpovědností a stabilitou anebo novým vztahem,“ četla Agáta Ornellin horoskop.
Ornella se jen rozpačitě a tiše usmívala, ale výraz tváře jakoby napovídal, že podobná předpověď až nečekaně tnula do živého.
„Aktuálně nezažívám, že bych byla strašně zamilovaná do Pepy,“ přiznala později Ornella.
„Dlouho jsme necítila takový to šimrání v břiše. Je to i tím, že jsme spolu pořád,“ pokračuje.
„Víš, co mě teď hrozně štve? Že Pepa pořád usíná. Já mu třeba něco říkám a on u toho usne, ale to se dřív nestávalo. Pokud teď randíte s padesátníkem, tak pozor. Rychle to uteče a najednou je jim skoro sedmdesát a je to drsná realita,“ dodala prohlášení, ze kterého bychom, kdybychom chtěli, mohli začít vyvozovat opravdu ledacos.