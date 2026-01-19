Ledový vichr bičuje Česko: Meteorologové zpřísnili výstrahu, bude platit několik dní
19. 1. 2026 – 11:23 | Magazín | BS
Odborníci varují před silným větrem a nebezpečí potrvá až do poloviny týdne.
Pozor, bude to pořádně fičet. Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu zpřísnili a rozšířili výstrahu před silným větrem.
„Tato výstraha prodlužuje platnost předešle výstrahy na silný vítr až do středečního rána (21. 1.),“ informují meteorologové na svém profilu na Facebooku.
Na některých místech republiky se bude jednat o opravdu pořádný vichr: „V oblasti Českomoravské vrchoviny a severu Čech bude jihovýchodní vítr dosahovat místy v nárazech 55 až 70 km/h, výjimečně až 80 km/h,“ varují odborníci.
„Silný vítr bude pokračovat ve zmíněných oblastech během dnešního a zítřejšího dne (19. a 20. 1.) a bude částečně slábnout v průběhu středečního rána a dopoledne,“ dodávají.
Mapa výstrahy reflektuje jejich varování: