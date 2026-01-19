Poslední den na obří slevy v Tescu, co ještě zůstalo v regálech?
19. 1. 2026 – 10:02 | Magazín | Anna Pecena
Nový leták Tesca platný od 14. 1. do 20. 1. 2026 servíruje kombinaci levných základních potravin, masových jistot i drobných radostí, které potěší každou domácnost. Ceny padají dolů u másla, masa, vajec i drogérie a některé položky vypadají spíš jako návrat o pár let zpátky než běžná realita v obchodech.
Tesco tentokrát necílí jen na jednu skupinu zákazníků. V letáku se potkává levná snídaně, oběd i večeře, něco sladkého k televizi a dokonce i plenky nebo prací prášek. A hlavně: nejde o kosmetické slevy, ale o částky, které jsou na účtence opravdu znát.
Základní potraviny, které táhnou celý nákup
Začít se dá hned u ovoce a zeleniny. Banány vycházejí na 24,90 Kč za kilogram, což je cena, která se dnes už moc často nevidí. Okurka salátová spadla na 17,90 Kč za kus a červené bezsemenné hrozny se prodávají za 39,90 Kč za balení 500 g. Kdo doplňuje spíž, ocení také krystalový cukr za 15,90 Kč.
Silným tahákem jsou vejce. Balení 30 kusů vyjde na 139,90 Kč, takže jedno vejce vychází na méně než pět korun. Máslo o hmotnosti 250 g je za 24,90 Kč, což z něj dělá jeden z nejvýraznějších artiklů celého letáku.
Maso, sýry a něco na rychlou večeři
Milovníci masa by tenhle leták neměli přehlédnout. Čerstvá kuřecí prsa jsou za 109,90 Kč za kilogram, což je cena, která se hodí jak na řízky, tak na rychlé minutky. Kdo dává přednost něčemu jednoduššímu, může sáhnout po kuřecích nudličkách Yum Yum za 13,90 Kč.
Ze sýrů zaujme Sedlácký Hermelín za 28,90 Kč nebo tavený tuňákový steak Franz Josef za 39,90 Kč. Na lehkou večeři nebo svačinu se hodí i mléčné dezerty – například Danone Fantasia za 14,90 Kč nebo Ehrmann Grand Dessert za 21,90 Kč.
Sladkosti, pití a drogerie jako příjemný bonus
Leták nezapomíná ani na drobnosti, které končí v košíku skoro samy. Horalky jsou za 11,90 Kč, dětské svačinky Hello vyjdou na 7,90 Kč. K pití se nabízí Coca-Cola 2 l za 29,90 Kč nebo pivo Gambrinus Originál 10° za 12,90 Kč.
Výrazná sleva se objevuje i v drogerii. Prací prostředek Persil vychází na 269,90 Kč a rodiče malých dětí potěší pleny Pampers Premium Care za 329,90 Kč.
Celkově jde o leták, který se vyplatí projít položku po položce. Platí pouze od 14. 1. do 20. 1. 2026, ale už teď je jasné, že některé ceny patří k těm, kvůli kterým se do Tesca vyplatí zajít i cíleně.