Dnes je úterý 11. listopadu 2025., Svátek má Martin
Počasí dnes 8°C Zataženo

Manžel Zuzany Belohorcové konečně promluvil: "Životní etapa ja u konce"

11. 11. 2025 – 11:30 | Magazín | Jiří Rilke

Manžel Zuzany Belohorcové konečně promluvil: "Životní etapa ja u konce"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Manželství končí a život se otřásá. Podnikatel si z toho ale zřejmě nic moc nedělá.

Manželství Zuzany Belohorcové a Vlasty Hájka je s největší pravděpodobností u konce, za čímž má stát především Hájkův vztah s makedonskou milenkou Alex, jak jako první informoval server eXtra.cz.

Prý se zamiloval tak moc, že požádal o rozvod, ačkoliv nevěra údajně nebyla ani z daleka první, o čemž Zuzana podle všeho věděla a se skřípěním zubů tolerovala. Nejspíš kvůli dětem.

Vyjádření médiím ohledně celé situace poskytovala spíš Zuzana, Hájek mlčel.

„Někdy musí dojít k takovým krokům, když člověk nemá sám od sebe sebereflexi a sebeúctu a neví, kdy odejít. Pak se to nedá udělat jinak,“ prohlásila například o manželově milence, kterou noví majitelé realitní kanceláře, kterou Hájek prodal, vyhodili z práce.

„Všichni vědí, že jsem byla vždycky ta, která to táhla za jeden provaz, dávala to dohromady. A tak si teď myslím, že si zasloužím po svém boku partnera, který mě bude respektovat!“ uvedla také před několika týdny.

K dění se nyní konečně vyjádřil také podnikatel Vlasta Hájek. A byť přímo nepopsal rozpad manželství, protože se mluvilo o byznysu na Tenerife, mezi řádky lze číst, že žádný velký smutek nedrží.

„Mám se skvěle, mám zase nějakou životní etapu u konce a jsem rád, že mohu předat své dítě dvěma úžasným klukům, které jsem si s manželkou pečlivě vybral, a jsem přesvědčený, že v tom pojedou dál v modernějším stylu,“ sdělil Hájek v podcastu Juraj Sutoris Show.

„Spousta klientů ke mně přišla s obavami. Po asi dvacetiminutovém rozhovoru se mnou u stolu jim došlo, že jsem přímočarý. Za mě jsem odvedl maximální práci a servis klientům a na tom jsem si zakládal,“ pochválil se.

Tagy:
rozvod rozchod milenka nevěra
Zdroje:
Extra.cz, Juraj Sutoris Show
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Nezmizela! Vilma Cibulková se ozvala: "Chtějí mě zničit? Nevím, jak to zastavit!"

Následující článek

10 vět, které z vás udělají společenského nezdvořáka – aniž byste si to uvědomili

Nejnovější články