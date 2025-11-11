Manžel Zuzany Belohorcové konečně promluvil: "Životní etapa ja u konce"
11. 11. 2025 – 11:30 | Magazín | Jiří Rilke
Manželství končí a život se otřásá. Podnikatel si z toho ale zřejmě nic moc nedělá.
Manželství Zuzany Belohorcové a Vlasty Hájka je s největší pravděpodobností u konce, za čímž má stát především Hájkův vztah s makedonskou milenkou Alex, jak jako první informoval server eXtra.cz.
Prý se zamiloval tak moc, že požádal o rozvod, ačkoliv nevěra údajně nebyla ani z daleka první, o čemž Zuzana podle všeho věděla a se skřípěním zubů tolerovala. Nejspíš kvůli dětem.
Vyjádření médiím ohledně celé situace poskytovala spíš Zuzana, Hájek mlčel.
„Někdy musí dojít k takovým krokům, když člověk nemá sám od sebe sebereflexi a sebeúctu a neví, kdy odejít. Pak se to nedá udělat jinak,“ prohlásila například o manželově milence, kterou noví majitelé realitní kanceláře, kterou Hájek prodal, vyhodili z práce.
„Všichni vědí, že jsem byla vždycky ta, která to táhla za jeden provaz, dávala to dohromady. A tak si teď myslím, že si zasloužím po svém boku partnera, který mě bude respektovat!“ uvedla také před několika týdny.
K dění se nyní konečně vyjádřil také podnikatel Vlasta Hájek. A byť přímo nepopsal rozpad manželství, protože se mluvilo o byznysu na Tenerife, mezi řádky lze číst, že žádný velký smutek nedrží.
„Mám se skvěle, mám zase nějakou životní etapu u konce a jsem rád, že mohu předat své dítě dvěma úžasným klukům, které jsem si s manželkou pečlivě vybral, a jsem přesvědčený, že v tom pojedou dál v modernějším stylu,“ sdělil Hájek v podcastu Juraj Sutoris Show.
„Spousta klientů ke mně přišla s obavami. Po asi dvacetiminutovém rozhovoru se mnou u stolu jim došlo, že jsem přímočarý. Za mě jsem odvedl maximální práci a servis klientům a na tom jsem si zakládal,“ pochválil se.