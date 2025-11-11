Nezmizela! Vilma Cibulková se ozvala: "Chtějí mě zničit? Nevím, jak to zastavit!"
11. 11. 2025 – 11:00 | Magazín | BS
Slavná herečka se z ničeho nic ozvala a rovnou pěkně ostře.
Slavná herečka Vilma Cibulková nedávno vyděsila blízké i fanoušky, když zle zkolabovala a přátelé ve strachu volali záchranku a raději i policii.
Spekulovalo se, zda za náhlou indispozicí náhodou nestojí alkohol, s nímž měla herečka závažné problémy už v minulosti. Nakonec ale prý za všechno může borelióza.
Vilma po hospitalizaci prakticky zmizela a nikomu se nehlásila: „Telefony nebere, na SMS neodpovídá,“ tvrdili herci ze Strašnického divadla v čele s Míšou Dolinovou.
„Musíme reprízy rušit,“ dodávala Dolinová, která s Cibulkovou hrála v představení Růžové svatby.
Práce, která mizí mezi prsty, nicméně nenechala v klidu ani samotnou Cibulkovou, která porušila ticho a ozvala se Blesku o pěkně nabroušenou reakcí.
„To mě Míša chce zničit? Co mám dělat? Já normálně žiju a pracuju, byla jsem v týdnu na třech zájezdech s jinými agenturami,“ psala Cibulková rozčíleně.
„Dobírám ještě antibiotika, opravdu jsem měla boreliózu a nebylo mi psychicky dobře, ale pracuju,“ vysvětlovala.
„A jestli pořád někdo řeší, zda si dám skleničku? Tak kdo se nenapije? Tohle je moc, tohle budu řešit,“ pokračovala, ačkoliv ještě nedávno tvrdila, že k alkoholu už dávno nepřičichla.
Loni v prosinci nicméně dostala podmínku za jízdu v opilosti, že abstinence není úplně stoprocentní, bylo tak nějak jasné.
„Ať to Míša dementuje! Proč se mám sama obhajovat ve chvíli, kdy jsem nespustila tuhle lavinu příkoří,“ dodala herečka.
„Já vůbec nevím, jak to zastavit,“ zakončila.
Reprízy v divadle nejsou jediná práce, o kterou Cibulková kvůli zdravotním problémům přišla. Rozloučil se s ní i seriál Polabí.
„Produkční společnost Dramedy Productions se rozhodla přistoupit ke změně hereckého obsazení v seriálu Polabí, jehož natáčení i vysílání aktuálně probíhají. K tomuto kroku došlo ze zdravotních důvodů herečky Vilmy Cibulkové,“ informovala televize Prima, jak psal magazín eXtra.cz.