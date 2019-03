Mandátový výbor nedoporučil vydání Roznera ke stíhání

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Sněmovna možná nevydá poslance Miloslava Roznera (SPD) k trestnímu stíhání kvůli jeho výrokům o bývalém romském táboře v Letech u Písku. Mandátový a imunitní výbor ve středu vydání nedoporučil, řekla místopředsedkyně výboru Taťána Malá (ANO). Sněmovna by o vydání měla rozhodnout na nynější schůzi. Předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM) uvedl, že výbor požaduje věc zařadit jako první bod pro příští středu odpoledne.

Podle Grospiče převážily argumenty, že při obdobných vyjádřeních poslanců v minulosti nebylo trestní stíhání zahájeno. Výbor podle něj také není orgán, který rozhoduje o trestu a vině. "To přísluší orgánům činným v trestním řízení," řekl novinářům po jednání. "Důkazní prostředky, zejména ta subjektivní stránka, se nám zdála, že není zdůvodněná ve vztahu k výkonu mandátu, a to je vlastně věc, kterou my posuzujeme," doplnil. Výbor podle něj hlasoval konzistentně. Rozner podle Grospiče tímto není vyviněn. "Pokud mu skončí mandát, bude dál čelit trestnímu stíhání," řekl.

Výbor přijal k věci doprovodné usnesení, že výrok nepovažuje za vhodný. Navrhla ho poslankyně Helena Válková (za ANO). Ne všichni s ním ale podle Grospiče souhlasili. "Někteří si mysleli, a mezi ně patřím i já, že v této věci nám nepřísluší takto do tohoto zasahovat. Že máme čistě rozhodovat o tom, oč nás žádají orgány činné v trestním řízení, to znamená zda vydáme či nevydáme. Toto usnesení je nad rámec této žádosti a příslušelo by spíš tomu, pokud bychom vedli disciplinární řízení," řekl předseda výboru.

Pirátský poslanec Lukáš Bartoň hlasoval pro vydání. "Mně trošku vadí slova o neexistujícím táboře. Z toho důvodu jsem nepodpořil názor imunitního výboru, aby nebyl vydán," řekl.

Poslankyně ODS Miroslava Němcová většinové rozhodnutí respektuje, ani slovo nevhodné ale podle ní není dostačující. "Myslím, že to je výrok odsouzeníhodný, špatný a neměl by vůbec ve veřejném prostoru zaznít, nota bene od veřejného činitele," poznamenala.

Podle místopředsedy výboru a poslance SPD Radka Rozvorala genocidu Rozner výroky nepopíral. "Chtěl pouze vyjádřit nesouhlas s tím, že bylo vynaloženo skoro tři čtvrtě miliardy na výkup vepřína v Letech ohledně nového památníku, který již na místě existuje," uvedl. Stát vepřín odkoupil od firmy Agpi za 450,8 milionu Kč. Vláda následně rozhodla o uvolnění 111 milionů korun na sanační a demoliční práce či na archeologický průzkum v areálu.

Rozner v minulosti při kritice rozhodnutí někdejší vlády o odkupu vepřína nedaleko pietního místa v Letech použil spojení "neexistující pseudokoncentrák". Sešlo se kvůli tomu hned několik trestních oznámení.

Policisté chtějí Roznera stíhat pro podezření z popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.

Podle SPD existují pochyby o objektivitě vyšetřování případu, poslanci hnutí deklarovali, že budou proti vydání Roznera.

Výbor, který stejně jako v jiných případech jednal za zavřenými dveřmi, si na dnešek přizval pouze státní zástupkyni z Městského státního zastupitelství v Praze. Ta se omluvila z předchozího jednání 5. února, kvůli čemuž výbor zasedání přerušil.

Sněmovna v tomto volebním období odmítla vydat ke stíhání Bohuslava Svobodu (ODS) v případu pražské městské karty opencard, Pavla Růžičku (ANO) v kauze údajně nevýhodnému prodeji obecního domu v Postoloprtech na Lounsku a Zdeňka Ondráčka (KSČM), kterého chtěla policie stíhat v souvislosti s výroky vůči někdejšímu prezidentskému kandidátovi Michalu Horáčkovi.

Dolní komora naopak opětovně vydala ke stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedu poslanců ANO Jaroslava Faltýnka v kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo. Faltýnkovo stíhání státní zástupce později zastavil.