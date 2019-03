Čínská cenzura proniká do ciziny, pociťují to vydavatelé knih. Vadit může i školní atlas

Strážníci možná dostanou pravomoc pokutovat nedovolenou jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích na místě. Sněmovna ve středečním úvodním kole navzdory kritice ODS podpořila novelu poslance ČSSD Petra Dolínka, která to předpokládá. Projedná ji hospodářský výbor. Nyní mohou strážníci postoupit podezření z takového přestupku jen do správního řízení.

Praha 1 bude letos hospodařit s příjmy 786,41 milionu Kč a výdaji 923,63 milionu. Rozdíl dorovná z nevyčerpaných peněz na investice z loňska. Na investice půjde necelých 270 milionů. Rozpočet ve středu schválili zastupitelé městské části. Koalice Prahy 1 Sobě, Pirátů, My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL a Iniciativa občanů) a Zelených převzala návrh rozpočtu od předchozího vedení radnice a upravila jej v kapitole investic. Na loňský rok měla radnice schválen rozpočet s příjmy 825,18 milionu a výdaji 1,026 miliardy korun.

Americká obchodní komora se staví negativně k možnému zavedení nových cel mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Po středečním jednání s představiteli komory to českým novinářům ve Washingtonu řekl český premiér Andrej Babiš . O záležitosti chce ve čtvrtek hovořit i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který mluvil o možném uvalení cel na evropskou automobilovou produkci. Podle Babiše by to Českou republiku poškodilo.

Potraviny vyráběné v Polsku jsou bezpečné a Češi je rádi kupují, přesvědčoval polský ministr zemědělství Jan Krzyszof Ardanowski v rozhovoru, který ve středu otiskl list Gazeta Polska. Naznačil, že za snahami vytlačit potraviny z trhu mohou být zájmy českých firem, a nepřímo poukázal na to, že majitelem jednoho z největších koncernů je premiér Andrej Babiš. Babišův holding Agrofert je nyní ve svěřenském fondu, mluvčí Agrofertu se proti vyjádřením ministra ohradil.

