Podívejte se na nový nejvyšší hotel světa. Bazén bude v absurdní výšce. Místo asi uhodnete...

V Dubaji, městě posedlém výškou a rekordy, se chystá další architektonický triumf. Už letos se má otevřít Ciel Tower – nová dominanta městské čtvrti Dubai Marina, která se se svými 365 metry a 82 patry stane nejvyšším hotelem světa. Překoná tak současného držitele rekordu, hotel Gevora, jenž měří „pouhých“ 356 metrů a drží oficiální zápis v Guinnessově knize rekordů.

Výstavba Ciel Tower začala už v roce 2016 a výsledek bude stát za to. Luxusní skleněná věž nabídne přes 1 000 pokojů, z toho téměř 150 apartmánů vyšší třídy. Hosté se mohou těšit na dechberoucí výhledy – z oken sahajících od podlahy ke stropu uvidí na Dubai Marina, ostrov Palm Jumeirah i širé vody Arabského zálivu.

Nekonečný bazén, výhled na celý svět a luxus na každém patře

Vrchol hotelu bude skutečnou pastvou pro oči. V 81. patře vznikne kruhová vyhlídková plošina s panoramatickým výhledem, která má směle konkurovat i slavné vyhlídce z Burdž Chalífy. O několik pater níže, v 76. patře, se pak bude nacházet nejvýše položený nekonečný bazén na světě – jeden z největších taháků celého projektu.

zdroj: Profimedia.cz

Pro náročné cestovatele vznikne v 16. patře Nest Executive Lounge – klidná zóna pro hosty v byznys třídě s výhledem na panorama města. Vybavení hotelu bude zahrnovat také špičkově vybavené fitness centrum, soukromý dětský bazén, wellness zónu a deset restaurací a barů. Některé z nich budou podle slov developera The First Group „držiteli prestižních ocenění“ – jejich jména ale zatím zůstávají tajemstvím.

Design hotelu pochází z dílny architektonického studia NORR, které stojí mimo jiné za hotelem Atlantis The Palm. Projekt již získal několik ocenění na International Property Awards – mimo jiné za nejlepší hotelovou architekturu světa. Dubaj se tak brzy dočká dalšího přírůstku na seznam nejvyšších hotelů světa, na kterém už nyní figurují kromě Gevory také JW Marriott Marquis (355 metrů), Rose Rayhaan (333 metrů) nebo slavný Burj al Arab (321 metrů). Ciel Tower se navíc může stát oficiálním držitelem titulu nejvyšší hotel světa – The First Group se chystá požádat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů ještě před otevřením.

zdroj: Profimedia.cz

Ať už plánujete romantický pobyt, pracovní cestu nebo adrenalinový víkend, v Dubaji budete mít z čeho vybírat. Město bylo nedávno jmenováno třetí nejoblíbenější destinací světa podle žebříčku Travellers’ Choice Awards. Nabízí kulturní program v Dubajské opeře, výhledy z nejvyšších budov planety, ale i dobrodružství – od letu balonem nad pouští až po seskok padákem nad umělým ostrovem Palm Jumeirah. Ciel Tower jen potvrzuje, že Dubaj i nadále posouvá hranice možného.