Málo zbraní a vojáků: Zelenskyj přiznal, že ukrajinská protiofenziva nepřinesla očekávané výsledky

Protiofenziva, kterou zahájila Ukrajina letos v červnu, nepřinesla kýžené výsledky, uvedl v rozhovoru s agenturou AP Volodymyr Zelenskyj. Důvodem je podle něj nedostatek zbraní a vojáků. Ukrajinský prezident zdůraznil, že Ukrajina se ale nehodlá vzdát. Vyzval také spojence ke zvýšení zbrojní produkce.

„Chtěli jsme rychlejší výsledky. Z tohoto pohledu jsme bohužel nedosáhli požadovaných výsledků. A to je fakt,“ řekl Zelenskyj v rozhovoru publikovaném v pátek. Ukrajina podle něj nedostala od spojenců všechny zbraně, které potřebovala, přičemž rychlý postup na frontě znemožňuje také omezená velikost její armády.

„K rychlejšímu dosažení požadovaných výsledků není dostatek síly. To ale neznamená, že bychom se měli vzdát, že se musíme vzdát,“ řekl Zelenskyj. „Jsme si jisti svými kroky. Bojujeme za to, co nám patří,“ dodal.

Jako možnou cestu k úspěchu jmenoval Zelenskyj zvýšení zbrojní produkce na Ukrajině, a to především ve spolupráci se západními firmami. „To je cesta ven,“ řekl s tím, že nic neděsí Rusko více než vojensky soběstačná Ukrajina. „Dejte nám tyto příležitosti a my budeme vyrábět,“ dodal.

Ukrajina zahájila na začátku června svou dlouho očekávanou ofenzivu, která se soustředila na jižní a jihovýchodní část fronty s cílem přerušit ruský pozemní most mezi anektovaným poloostrovem Krym a okupovaným východem Ukrajiny. Frontovou linii, kterou Rusko v měsících před zahájením útoku důkladně opevnilo, dokázali ukrajinští vojáci posunout místy jen o jednotky kilometrů, a to za cenu velkých ztrát na obou stranách.