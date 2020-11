Statečná vánoční sovička si jméno Rockefeller zaslouží

Mezi větvemi smrku, který se v předvánočním čase rozsvítí u newyorského Rockefellerova centra, objevili dělníci ukrytého sýce amerického. Malé sovy, která během třídenní cesty z města Oneonta ve střední části státu New York neměla přístup k potravě ani vodě, se ujala jedna záchranná stanice.

Dělníci samečka, který samozřejmě dostal jméno Rockefeller, našli v pondělí. Ve středu absolvoval prohlídku u veterináře a ukázalo se, že je zdravý. "Má k dispozici neomezené množství myší, je nachystaný na to, aby nás opustil," prohlásila ředitelka záchranné stanice Ravensbeard Wildlife Center v Saugerties ve státě New York Ellen Kalishová. Rockefeller se podle ní vrátí do přírody o příštím víkendu.

Sýc americký patří mezi nejmenší sovy, bývá 17 až 21 centimetrů velký. Podle Kalishové jich na území Spojených států žijí asi dva miliony, a tak nebude problém, když se Rockefeller nevrátí zpět do Oneonty. Samečci si každý rok hledají novou partnerku.

Příběh sovičky snad přinese 23 metrů vysokému norskému smrku pro Rockefellerovo centrum pozitivní publicitu. Zatím se na sociálních sítích prý setkal spíš s posměchem kvůli tomu, že je prořídlý. Podle některých to je ale naprosto vhodná připomínka roku, na který bude stejně nejlepší zapomenout.

Say hello to the 2020 Rockefeller Center Christmas Tree! Hailing from Oneonta, NY, this Norway Spruce will arrive at Rockefeller Center this Saturday, November 14 to kick off the holiday season.⁣

⁣

How tall do you think this year’s tree is? pic.twitter.com/UMmxiY3toV