Do Česka se vrací zima a sníh

Dopravu v zemi komplikuje sníh. Na některých místech v Libereckém a Královéhradeckém kraji ho mohou napadnout desítky centimetrů, varuje Český hydrometeorologický ústav.

Meteorologové vydali výstrahu před větrem a náledím.

Silničáři v Libereckém kraji uzavřeli kvůli intenzivnímu sněžení pro nákladní auta nad 3,5 tuny frekventovanou silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta tudy projedou. Omezení by mělo platit až do nedělní půlnoci.

Od sobotní šesté hodiny ranní uzavřel pro nákladní vozidla správce komunikace kvůli aktuálnímu počasí doprovázenému hustým sněžením silnici I/10 od Tanvaldu na Harrachov a dále úsek silnice vedoucí k hranicím s Polskem minimálně do nedělní půlnoci.#policielbk pic.twitter.com/i8XPFZeEkp — Policie ČR (@PolicieCZ) February 25, 2023

„Podle stavu sjízdnosti a vývoji počasí se může být termín uzavírky změnit,“ upozornil Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

„Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici 35. Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem,“ řekl Svoboda.

Meteorologové očekávají silné sněžení, v Jizerských horách a Krkonoších může o víkendu napadnout až 60 centimetrů sněhu. Na silnicích mohou vznikat sněhové jazyky, zmrazky a náledí.

Během pátečního dne zasahovali hasiči po celém Libereckém kraji u šesti dopravních nehod, z nichž převážná většina se neobešla bez zranění. S ohledem na návrat zimního počasí, sněhovou pokrývku a s ohledem na vydanou výstrahu @CHMUCHMI o možném náledí – jezděte opatrně! pic.twitter.com/Ju5PN9yC08 — HZS LIBERECKÉHO KRAJE (@hzs_lk) February 25, 2023

Osmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov se v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion.

V Libereckém kraji sněží, v nižších polohách přechází sněžení v déšť se sněhem. I na hlavních tazích leží zbytky sněhu a mohou klouzat. Pozor by si měli dát řidiči nákladních aut hlavně ve stoupáních.

V Krkonoších Krkonoš zatím během sobotního rána napadlo deset centimetrů sněhu. Sněžení zasáhlo i vyšší polohy Jičínska a Orlické hory. Na silnicích zůstává rozbředlý nebo ujetý sníh.

Teploty se pohybují od minus dvou do tří stupňů. Podle meteorologů se ochladí a sněžit bude vydatněji. Zesilovat bude i vítr, který může na horách v nárazech přesáhnout 70 kilometrů v hodině. Mohou se tak tvořit sněhové jazyky.