Má tohle řešit primátor? Svoboda se vyjádřil k policejnímu videu s Jakubem Železným

Své stanovisko sdělil primátor řediteli městské policie Eduardu Šustrovi s tím, že kromě systémové nápravy by situaci vyřešila i omluva. Případ prověří také Úřad pro ochranu osobních údajů.

„Důkladně jsem se seznámil se všemi okolnostmi zveřejnění videozáznamu úkonu Městské policie hlavního města Prahy a došel k závěru, že MPP nebyla oprávněna zveřejnit videozáznam při řešení přestupku pana Železného,“ napsal Svoboda na twitteru.

Situaci primátor hodnotí jako pochybení konkrétního člověka, nikoliv městské policie jako celku. „Zásah strážníků byl profesionálně správný, pochybením je zpracování a forma zveřejnění videozáznamu. Panu řediteli jsem tlumočil názor, že by kromě systémové nápravy tuto situaci vyřešila i omluva,“ uvedl.

Pražská městská policie minulý týden na facebooku zveřejnila video, ve kterém uživatelé sociálních sítí identifikovali Jakuba Železného. Městská policie v Praze věří, že předpisy neporušila. „Pražská městská policie zveřejňuje svá videa v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. V minulosti již byla jako orgán veřejné moci kontrolována a je opětovně připravena pro případnou další kontrolu poskytnout potřebnou součinnost,“ řekla E15 mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

I s ohledem na tento případ chce Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) prověřit, podle čeho pražská městská policie vybírá videa ke zveřejnění ze svých zásahů a zda dostatečně chrání identitu lidí v těchto záznamech.

Zveřejněný záznam pochází podle městské policie z konce loňského roku. Muž, který má na videu záměrně rozmazaný obličej a pozměněný hlas, na nahrávce řeší s městskými a pak i státními policisty svoje parkování na Václavském náměstí. Chybu uznal, s pokutou 1000 korun souhlasil, jako „arogantní“ kritizoval chování strážníků. „Snaha vyřešit banální dopravní přestupek upozorněním a výzvou k odjezdu se rozvinula ve čtyřicetiminutový proces, který vedle strážníků zaměstnal zcela zbytečně i policisty,“ komentovala dříve městská policie video, které označila za konverzační etudu. Podobné případy zveřejňuje podle mluvčí z preventivních a výchovných důvodů.

„Vteřina, kdy se dovíte: blízký se neuzdraví. Zastavíte. Blbě. Strážník hned řve. PAK zapne kameru,“ uvedl k nahrávce Železný v úterý na twitteru. Městská policie podle něj video sestříhala. „I tak měla má reakce být jiná! Mrzí mě to, omlouvám se,“ dodal moderátor.

Opravdu vůbec nevím o co se jedná opravdu vůbec nevím o co se jedná jasný teď se z toho promlčíme, než se to přežene ! Jak si ten reportér počkal na tu stejnou audinu, aby se nám to hezky propojilo https://t.co/Lk80tcohgK pic.twitter.com/BgHDvYPrip