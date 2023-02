Aktualizováno: Praha má nové vedení a primátora, místo Hřiba přichází Svoboda

Primátorem Prahy byl dnes zvolen lídr Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) Bohuslav Svoboda (ODS). Ve funkci nahradil Zdeňka Hřiba (Piráti). Pro Svobodu hlasovalo 50 z 65 zastupitelů hlavního města. Při hlasování Svobodu nepodpořily opoziční Praha Sobě a SPD, naopak opoziční ANO hlasovalo pro volbu Svobody primátorem. Nehlasovala končící radní Hana Kordová Marvanová zvolená za Spolu, jejíž podpis rovněž chybí na koaliční smlouvě.

Na koalici se domluvili zástupci Spolu, Pirátů a STAN, kteří mají v 65členném zastupitelstvu většinu 36 hlasů. Povolební vyjednávání trvala téměř pět měsíců, což je nejdéle v historii České republiky, a provázela jej řada překážek.

„Děkuji všem za projevy přízně. Skutečnost, že naše město má primátora, je po těch měsících dobrá zpráva. Volba primátora je začátek nového díla a tvrdé práce a změn. Slibuji, že já i koalice se okamžitě dáme do práce,“ řekl Svoboda.

Ve svém projevu po zvolení rovněž sdělil, že si troufá říct, že ví, co Pražané potřebují. Prohlásil ale, že nikdo nedokáže řídit více než milionové město sám, a věří, že nové vedení města to společně zvládne. Zdůraznil také nutnost prohloubit spolupráci s vládou. „Praha není jen největší, ale hlavní město. Je to vizitka našeho státu, svébytný organismus, který musí být navázán na vládu a spolupracovat s ní, protože celou řadu věcí nedělá Praha pro sebe, ale pro celý stát,“ řekl.

Opozice kritizovala v diskusi předcházející volbě jak novou koalici, tak samotného Svobodu. Tomu například vyčetli, že podle nich nebude mít kvůli svým dalším závazkům, zejména poslaneckému mandátu, čas na řízení města. Končící náměstek primátora a nyní již opoziční zastupitel Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) představil virtuální kalendář, v němž označil všechny Svobodovy povinnosti. Na řízení města mu tak zbývá šest dní v měsíci, uvedl Vyhnánek.

Zastupitelé opozičního ANO kritizovali pouze samotnou koalici, Svobodu do funkce primátora naopak podpořili a všichni členové zastupitelského klubu ANO hlasovali pro jeho zvolení. Naopak SPD Svobodu nepodpořila žádným ze svých tří hlasů.

Komunální volby na magistrát loni na podzim vyhrála koalice Spolu, získala 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů získalo hnutí STAN a tři SPD. V opozici jsou ANO, Praha Sobě a SPD.

Praha má po mnoha měsících od voleb nové vedení

Hlavní město má po téměř pěti měsících od voleb kompletní vedení. Zastupitelé dnes po několikahodinové diskusi zvolili pět náměstků primátora a stejný počet radních. Pro zvolení do městské rady hlasovalo u každého z kandidátů vždy 36 z 65 městských zastupitelů. V jedenáctičlenné městské radě má pět zástupců Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Piráti čtyři a STAN dva. KDU-ČSL obsadí namísto pozic v radě místa předsedů dvou magistrátních výborů.

Koalici v mnohahodinové diskusi kritizovala opozice, která se přela i mezi sebou. Spory často nesouvisely s volbou a byly plné osobních výpadů.

Kromě Svobody byla do rady za ODS jako náměstkyně zvolena starostka Prahy 2 Alexandra Udženija, která bude mít na starosti sociální oblast a zdravotnictví. Prohloubit a zlepšit chce v sociální oblasti spolupráci s radnicemi. O finance se za ODS bude starat v pozici radního Zdeněk Kovářík.

Náměstkem pro kulturu a cestovní ruch je za TOP 09 europoslanec Jiří Pospíšil. Změnu směřování pražské kultury či personální otřesy nechystá. Zaměří se na opravu divadel, vybudování tanečního domu na Žižkově či umístění Muchovy Slovanské epopeje. Zcela novou kompetencí je ochrana zvířat. „Může to někdo zlehčovat, ale v moderní Evropě se řeší téma péče o zvířata,“ řekl. Za TOP 09 v radě bude také dosavadní místostarosta Prahy 4 Michal Hroza, který má jako radní na starost infrastrukturu.

Bývalý primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se bude z pozice prvního náměstka věnovat dopravě. Dosud řešil zejména IT. Rozvíjet chce MHD - pokračovat ve stavbě metra D či rozšiřování tramvajových tratí, zaměří se na stavbu parkovišť P+R a zlepšování veřejného prostoru. Náměstkyní za Piráty bude také bývalá místostarostka Prahy 10 Jana Komrsková. Bude řešit životní prostředí a plnění klimatického plánu města. V pozici radních doplní radu dosavadní radní Adam Zábranský (Piráti), který bude řešit majetek a investice do něj, transparentnost a legislativu, a nynější předseda zastupitelů Pirátů Daniel Mazur. Bude řešit vědu, výzkum a inovace a smart city.

Za STAN bude v radě dosavadní náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN), který chce pokračovat ve své dosavadní práci, a o školství se jako radní postará nynější starosta Kolovrat Antonín Klecanda (STAN).

Volbě rady předcházela skoro šestihodinová diskuse plná hádek a osobních výpadů. Zastupitelé se mimo jiné přeli o to, kdo je víc zapleten do kauzy Dozimetr, přeli se o vyjádření v předvolebních jednáních nebo kdo byl či je lepší a konstruktivnější opozicí. V některých chvílích spory ani nesouvisely s fungováním městské rady. Třeba opoziční zastupitelka Kristýna Drápalová (Praha Sobě) se přela s novým radním Kováříkem o to, zda chtěl nechat v Podolí ještě jako místostarosta Prahy 4 zbourat stánek s kebabem. Nechybělo předávání svatých obrázků, pouštění hudebních videoklipů a citace z médií.