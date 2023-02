Spolu, Piráti a STAN po pěti měsících od voleb podepsali v Praze koaliční smlouvu

Zástupci Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a STAN dnes podepsali koaliční smlouvu na pražském magistrátu. Koalice, jejíž složení kopíruje to vládní, má v 65členném zastupitelstvu většinu 36 hlasů.

Strany koaliční smlouvu podepsaly po téměř pěti měsících od komunálních voleb, což je nejdéle v historii České republiky, a Praha zůstala poslední obcí, která po volbách dosud nemá nové vedení. Volba radních a primátora je plánována na čtvrteční jednání zastupitelů. Kandidátem na primátora je lídr Spolu Bohuslav Svoboda (ODS).

V jedenáctičlenné městské radě bude mít pět zástupců Spolu, přičemž ODS bude mít tři včetně primátora a TOP 09 dva. KDU-ČSL obsadí namísto pozic v radě místa předsedů dvou magistrátních výborů. Piráti budou mít čtyři radní a STAN dva.

„Konečně bude mít Praha zvoleného primátora a bude mít nové vedení. Koaliční jednání bylo velmi obtížné a složité. Myslím si, že před námi stojí řada nelehkých úkolů. Jsem přesvědčen, že jsme se na ně dobře připravili,“ řekl Svoboda.

Nová koalice se podle předsedy zastupitelů Spolu Zdeňka Zajíčka (ODS) chce zaměřit zejména na tři oblasti. V případě dopravy chce prohloubit a nastavit užší spolupráci se státem. Ta se dá nyní vzhledem ke složení vládní koalice dobře nastavit, řekl. Druhou oblastí je energetická soběstačnost a bezpečnost a třetí bydlení. Zastupitelka Kateřina Arnotová (STAN) řekla, že se koalice zaměří také na územní rozvoj a školství.

Smlouvu nyní začnou podepisovat jednotliví koaliční zastupitelé. „Stihneme to, aby před jednáním zastupitelstva byli na arších všichni podepsaní,“ řekl Zajíček. Na koaliční smlouvě bude chybět podpis dosluhující radní Hany Kordové Marvanové, která kandidovala za Spolu. Zajíček řekl, že pod smlouvou jsou podepsaní ti zastupitelé, u kterých je Spolu schopna garantovat, že splní závazky vyplývající z koaliční smlouvy.

Koalice už nabídla opozici místa předsedů osmi z 22 výborů zastupitelstva. Čtyři posty předsedů obsadí ANO, které povede výbor kontrolní, majetkový, pro hospodářský rozvoj a dotační vztahy k městským částem. Praha Sobě bude předsedat finančnímu výboru, pro národnostní menšiny a sport a volný čas. Zdravotnický výbor pak připadne SPD. Koaliční strany obsadí zbylá místa předsedů výborů.

Nově vzniklá koalice bude podle vyjádření některých opozičních zastupitelů nestabilní. „Gratuluji pražské koalici. Zítra zastupitelstvo, bude veselo a zbytek volebního období to vypadá na popcorn a colu s tím, že se podle mě vyplatí sedět v první řadě,“ sdělil ČTK poslanec a zastupitel Patrik Nacher (ANO). Zástupci ANO ale podle něj budou férovou a konstruktivní opozicí.

Není nic zbytečnějšího, než podpis smlouvy s Piráty a stranami tvořícími SPOLU. S těmi prvními mám čerstvou osobní zkušenost, ti druzí se dokázali vzájemně za primátora Svobody podrazit třikrát za čtyři roky. https://t.co/sM8M2IiLo8 — Pavel Zelenka (@p_zelenka) February 15, 2023

Prahu čeká podle předsedy Prahy Sobě Jana Čižinského stagnace. „V Praze právě vzniká ospalá koalice z lidí, pro které podpis smlouvy nic neznamená a nemohou si navzájem věřit. Prahu čeká bohužel stagnace. Energie odborníků z Prahy Sobě bude chybět. Budeme pro koalici fungovat jako budíček a prosazovat a podporovat každou smysluplnou věc,“ uvedl Čižinský. Opoziční zastupitel Pavel Zelenka (Praha Sobě) na twitteru napsal, že „není nic zbytečnějšího než podpis smlouvy s Piráty a stranami tvořícími Spolu. S těmi prvními mám čerstvou osobní zkušenost, ti druzí se dokázali vzájemně za primátora Svobody podrazit třikrát za čtyři roky,“ napsal.

Komunální volby na magistrát loni na podzim vyhrála koalice Spolu, získala 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů získalo hnutí STAN a tři SPD.

Pospíšil skončí jako předseda správní rady Muzea Kampa

Europoslanec a kandidát na náměstka pražského primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) rezignuje na místo předsedy správní rady Muzea Kampa. V europarlamentu zůstane řadovým poslancem. Důvodem je časová náročnost. „Jsem přesvědčený, že je možné skloubit práci řadového europoslance a neuvolněného člena rady města,“ řekl dnes novinářům Pospíšil po podpisu koaliční smlouvy.

„Ačkoliv Muzeum Kampa není žádný výdělečný podnik, není to firma, která by produkovala nějaký zisk, tak já z muzea odcházím. Za prvé mu věnuji bezplatně obrovské množství času a nechci, aby bylo předmětem politických debat a bojů. Nechci to muzeum ohrozit,“ řekl Pospíšil. Zcela však kvůli morálnímu závazku k zakladatelce muzea mecenášce Medě Mládkové neodejde.

V případě europarlamentu je přesvědčen o tom, že je možné skloubit práci řadového europoslance a neuvolněného člena městské rady pro kulturu a cestovní ruch. „Naopak, já v tom vidím výraznou synergii a už začínám pracovat,“ řekl Pospíšil. Řešit bude mimo jiné rekonstrukci Pražského domu nebo výstavy Galerie hlavního města v Bruselu. Překryv podle něj nastane také v projektech péče o zvířata.

Pospíšil si ponechá plat europoslance, penÍze, které bude brát za činnost pro město, dá na dobročinné účely, řekl.

V budoucí radě má být kromě Pospíšila několik dalších politiků, kteří už zastávají jiné funkce. Poslanec a kandidát na primátora Bohuslav Svoboda (ODS) už uvedl, že zůstane řadovým poslancem a vzdá se funkcí ve sněmovních výborech, členství ve správní radě VZP a odstoupí z místa přednosty gynekologické kliniky. Podle svého dřívějšího vyjádření jako místostarosta Prahy 4 skončí po zvolení do rady Michal Hroza (TOP 09) a v čele radnice v Kolovratech skončí Antonín Klecanda (STAN).

Starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS) ČTK sdělila, že se poradí se svými kolegy v Praze 2. „Nikdy a nikde jsem neřekla, že si dlouhodobě ponechám obě funkce. Chci být radní na plný úvazek. Na dvojce to však není jen o mně. Nyní se musím domluvit se svými kolegy, kdo mojí práci a agendu převezme,“ uvedla.

Předseda zastupitelů Spolu Zdeněk Zajíček (ODS) dnes řekl, že se musí každý rozhodnout sám a že za své rozhodnutí budou zodpovídat výsledky své práce.