Má milenku! "Nezvěstný" reportér přiznal barvu: "Tak to nemělo být, nebylo to fér"

4. 7. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Konec mlžení, Kašák šel s pravdou ven a přiznal romanci se slavnou zrzkou.

Stránky novin už několik dní plní menší skandálek, který spáchal reportér pořadu Showtime, Karel Kašák. Ten se na dva dny ztratil, nepřišel do práce, nezvedal telefony, jeho tehdejší přítelkyně trnula hrůzou a nechala vyhlásit pátrání.

Kašák se vzápětí sám ozval, že je v pořádku, a tvrdil, že se zapomněl s kamarády a nenabil si telefon. Mírně trapnou historku velmi rychle vyvrátil zdroj magazínu Expres, který provařil pravdu: Kašák má milenku a schovával se u ní, protože neměl dost široká ramena, aby ukončil vztah, ve kterém není spokojený.

I sám reportér zřejmě naznal, že vykrucování už stačilo a pro Super.cz přiznal barvu. Chodí s herečkou Kateřinou Bláhovou: „Ano. Jsme spolu,“ potvrdili.

„Furt na mě koukal, a když jsme oba byli v kasinu ve Vestci, už jsem to nevydržela a šla se ho zeptat proč. Pak jsme si dali společný drink, psali jsme si a pak přišel festival Rock for People. Všimla jsem si ho přes celý areál a řekla si, že je to průšvih,“ vzpomínala Kateřina na jejich seznámení.

„Od té doby jsme spolu ve velmi intenzivním a hlubokém kontaktu. Já se v Kačence úplně ztratil,“ cukroval zamilovaný Kašák.

Pár spolu už dokonce bydlí: „A od té neděle, kdy přišel na původně krátkou návštěvu je stejně u mě furt, tak jsme se rozhodli, že už to tak necháme,“ prozradila Kateřina.

S bývalou už se reportér prý konečně rozešel, což samozřejmě nic nemění na tom, že to měl udělat ideálně ještě před tím, než si našel jinou: „Prožívali jsme těžké párové období, nechci říkat, na čí straně byla chyba. Ale budu samozřejmě vypadat jako blbec, který byl s ní a utekl jí za jinou ženou, aniž by to ukončil. Tak to nemělo být, nebylo to fér. A ano, už jsme se rozešli, i když to s ní budu asi muset ještě probrat,“ prohlásil Kašák.

„Jak říkám, nebylo to v plánu, ale teď je mi strašně hezky. Jsem sám sebou, jsem poblblý do této dámy. Asi mi dlouho nebylo tak dobře. Nevím, jestli se Kačenka nebojí, že udělám něco podobného jí. Ale nikdo nevíme, co bude za měsíc nebo za dva. Ale oba víme, že je nám strašně dobře teď a tady,“ dodal, což se Kateřině muselo poslouchat mimořádně skvěle. Průpovídky, jak nikdo neví, co bude za měsíc, totiž slečny ve vztahu zpravidla slyší nadevše rády.