Brr, z tohohle videa jde mráz! Slavná moderátorka šla jenom do plavek a skotačila ve sněhu
12. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbená moderátorka je známá svým kladným vztahem k zimnímu otužování a fanoušci se díky tomu mají nač dívat.
Slavná moderátorka Eva Decastelo se už delší dobu nijak netají svou zálibou v pořádném zimním otužování. Ale byť to o ní člověk moc dobře ví a tudíž i tak trochu čeká, stejně má pak z nových Eviných fotek kolikrát chuť se zachumlat do deky a honem si navařit termosku čaje.
Krátká expozice extrémnímu chladu má dobře zdokumentované účinky, které sice nejsou vždycky výhradně pozitivní v závislosti na tom, kdo a s jakým cílem otužování podstupuje, ale kolem a kolem se dá říct, že jde o prospěšnou činnost.
Jenže co na tom, když to vypadá tak hrozně! Po koupeli v ledové vodě, na níž mrazilo se jen dívat, přidala Eva novou akci: Sněhové andělíčky v mrazivém prašanu.
Což je zábava, na kterou by se hodilo pět svetrů a pořádná péřovka, Eva si ji nicméně střihla pouze v plavkách.
A vlastně proč ne: Na její fantastickou postavu je samozřejmě radost pohledět. A fanoušci v komentářích hned vytvořili frontu a předhánějí se ve skládání komplimentů. Příjemné spojeno s užitečným, kolem a kolem.
