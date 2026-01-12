Dnes je pondělí 12. ledna 2026., Svátek má Pravoslav
Počasí dnes -6°C Skoro zataženo

Brr, z tohohle videa jde mráz! Slavná moderátorka šla jenom do plavek a skotačila ve sněhu

12. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Brr, z tohohle videa jde mráz! Slavná moderátorka šla jenom do plavek a skotačila ve sněhu
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Oblíbená moderátorka je známá svým kladným vztahem k zimnímu otužování a fanoušci se díky tomu mají nač dívat.

Slavná moderátorka Eva Decastelo se už delší dobu nijak netají svou zálibou v pořádném zimním otužování. Ale byť to o ní člověk moc dobře ví a tudíž i tak trochu čeká, stejně má pak z nových Eviných fotek kolikrát chuť se zachumlat do deky a honem si navařit termosku čaje.

Krátká expozice extrémnímu chladu má dobře zdokumentované účinky, které sice nejsou vždycky výhradně pozitivní v závislosti na tom, kdo a s jakým cílem otužování podstupuje, ale kolem a kolem se dá říct, že jde o prospěšnou činnost.

Jenže co na tom, když to vypadá tak hrozně! Po koupeli v ledové vodě, na níž mrazilo se jen dívat, přidala Eva novou akci: Sněhové andělíčky v mrazivém prašanu.

Což je zábava, na kterou by se hodilo pět svetrů a pořádná péřovka, Eva si ji nicméně střihla pouze v plavkách. 

A vlastně proč ne: Na její fantastickou postavu je samozřejmě radost pohledět. A fanoušci v komentářích hned vytvořili frontu a předhánějí se ve skládání komplimentů. Příjemné spojeno s užitečným, kolem a kolem.

Tagy:
mráz sníh moderátorka otužování
Zdroje:
Instagram, Extra.cz, Super.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Lunární horoskop na pondělí 12. ledna: Den provokací a zkouška vaší vnitřní integrity

Následující článek

Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti, Írán varoval USA před útokem

Nejnovější články