Lunární horoskop na pátek 20. března: Proč dnes silné osobnosti potřebují špetku fantazie?
20. 3. 2026 – 8:00 | Magazín | Natálie Kozak
Páteční energie nás nenechá vydechnout. Měsíc v Beranu aktivuje naši odvahu a chuť budovat, ale zároveň nás varuje před zbrklostí v peněžence. Zjistěte, proč byste dnes měli vsadit na intuici, jaké talismany ochrání ženskou energii a proč druhá polovina dne slibuje ohnivým znamením nezapomenutelnou romantiku.
Pátek 20. března 2026 nás vítá dynamickou a průbojnou energií. Měsíc se definitivně usadil v ohnivém znamení Berana a my se nacházíme v přechodu mezi 2. a 3. lunárním dnem. Po včerejším novoluní, které bylo o klidu a uzavírání minulosti, přichází ostrý střih. Dnešek patří těm, kteří se nebojí vzít osud do vlastních rukou.
Vesmír nám dnes dává jasný signál: pasivita se nevyplácí. Je čas probudit v sobě vnitřního bojovníka, ale zároveň nezapomenout na jemnější nuance duše, které nám pomohou dosáhnout cílů s větší grácií.
Energie Berana: Den pro stavitele vlastního osudu
Měsíc v Beranu v kombinaci s počátkem nového lunárního cyklu vytváří ideální podhoubí pro aktivní jedince. Pokud patříte k lidem, kteří nečekají na „požehnání shora“, ale raději si svůj život budují cihlu po cihle sami, je toto váš den. Vaše silné vlastnosti – odvaha, přímočarost a tah na branku – budou dnes v popředí a pomohou vám prosadit se i v situacích, které se dříve zdály zablokované.
Je tu však malé varování. Právě silné osobnosti mají dnes sklon k určité rigiditě a přílišnému pragmatismu. Horoskop naznačuje, že by vám prospělo trochu snění a fantazie. Nepohlížejte na své plány jen jako na suché seznamy úkolů. Zkuste si představit jejich výsledek v barvách, zapojte kreativitu a nechte prostor pro intuici. Právě spojení nekompromisní akce a špetky fantazie je klíčem k tomu, abyste dnes zbytečně nenaráželi do zdí.
Finanční obezřetnost: Pozor na horkou hlavu
I když je energie dnešního dne vysoká, v oblasti peněz nabádají hvězdy k maximální opatrnosti. Pátek není příliš příznivý pro důležité finanční transakce. Proč? Energie Berana s sebou nese impulsivnost a zbrklost. Existuje vysoké riziko chyb z nepozornosti, špatných výpočtů nebo přehlédnutí důležitých detailů ve smlouvách.
Pokud nemusíte, nepodepisujte dnes velké úvěry ani neprovádějte zásadní investice. Vaše touha mít vše „hned hotové“ by vás mohla přijít draho. Raději věnujte čas plánování a fyzické realizaci projektů, které nevyžadují okamžité finanční závazky.
Romantika pro ohnivá znamení a síla talismanů
Druhá polovina lunárního dne přináší zajímavý obrat v osobních vztazích, zejména pro ohnivá znamení (Beran, Lev, Střelec). Pokud patříte mezi ně, večer se pro vás otevírá okno příležitostí pro romantická setkání. Vaše charisma bude magnetické, ale pamatujte na radu o fantazii – nebuďte příliš přímočaří. Trocha tajemna a romantického snění přitáhne vašeho partnera silněji než kdy jindy.
Ženy mohou v tento den vědomě pracovat se svou energií pomocí drahých kamenů. Jako talismany dne jsou doporučeny přírodní perly nebo měsíční kámen.
- Měsíční kámen pomůže zjemnit ostrou energii Berana, podpoří intuici a ochrání vás před zbytečnými konflikty.
- Perly zase dodají vašemu vystupování eleganci a vnitřní klid, což je v dynamickém 3. lunárním dni nesmírně cenné.
3. lunární den: Od slov k činům
Jakmile se den přehoupne do své třetí fáze, pocítíte příliv fyzické síly. Je to čas pro „broušení mečů“. Využijte tuto energii k tomu, abyste pohnuli s věcmi, které vyžadují odvahu. Nečekejte na zázrak, buďte tím zázrakem vy sami. Svět dnes patří těm, kteří se nebojí jít proti proudu.