Falešné zdravotní portály vás mohou připravit o peníze i citlivá data
20. 3. 2026 – 8:34 | Magazín | Anna Pecena
E-mail od zdravotní pojišťovny, SMS o nedoplatku nebo výzva k aktualizaci údajů. Na první pohled běžná komunikace, ve skutečnosti past. V roce 2026 se šíří podvody, které zneužívají důvěru lidí ve zdravotní portály a cílí hlavně na seniory. Stačí jedno kliknutí a problém je na světě.
Falešné zprávy vypadají jako oficiální komunikace
Zdravotní pojišťovny v Česku opakovaně varují, že se šíří podvodné e-maily a SMS, které se tváří jako jejich oficiální zprávy. Například VZP upozorňuje na případy, kdy útočníci vyzývají k přihlášení do „klientského portálu“ nebo k úhradě údajného nedoplatku.
Tyto zprávy často obsahují odkaz na falešný web, který je téměř k nerozeznání od originálu. Lidé zde zadávají své přihlašovací údaje, aniž by tušili, že je odevzdávají podvodníkům.
Podle odborníků z oblasti kyberbezpečnosti jde o klasický phishing, který se ale neustále zdokonaluje. Útočníci využívají strachu a naléhavosti – například hrozbu sankce nebo ztráty služeb.
Malý poplatek může znamenat velkou ztrátu
Novější varianta těchto podvodů jde ještě dál. Po přihlášení na falešný portál je uživatel vyzván k zaplacení drobné částky – například za „ověření účtu“ nebo „administrativní poplatek“.
Právě tímto krokem lidé často nevědomky předají údaje ze své platební karty. Následně může dojít k opakovaným platbám nebo úplnému zneužití účtu.
Policie ČR upozorňuje, že podobné případy nejsou výjimečné a škody jdou často do tisíců korun. Problém je, že oběti si podvodu všimnou až se zpožděním.
Jak se bránit a kde zbytečně nepřicházet o peníze
Základem je jednoduché pravidlo: zdravotní pojišťovny nikdy nepožadují citlivé údaje nebo platby prostřednictvím nevyžádaných zpráv. Pokud takovou výzvu dostanete, je téměř jisté, že jde o podvod.
Vyplatí se také neklikat na odkazy v e-mailech a SMS a vždy zadávat adresu portálu ručně. Další ochranou je nastavení upozornění na platby kartou, které umožní rychle odhalit podezřelé transakce.
Opatrnost se vyplatí i finančně. Jediná chyba může znamenat ztrátu několika tisíc korun, zatímco důsledná kontrola vás nestojí nic.
Internet může být užitečný pomocník, ale v rukou podvodníků se snadno mění v nebezpečný nástroj. A právě důvěra ve „zdravotní systém“ se dnes stává jednou z nejčastějších zbraní, jak připravit lidi o peníze.