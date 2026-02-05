Lunární horoskop na čtvrtek 5. února: Čtvrtek přeje výdělkům a kariérnímu postupu
5. 2. 2026 – 8:29 | Magazín | Natálie Kozak
Měsíc se přesouvá do znamení Vah a otevírá dveře k materiálnímu úspěchu. Zjistěte, které znamení má dnes největší šanci na zvýšení příjmů a jakými kroky můžete podpořit svou finanční stabilitu i vy.
Čtvrteční energie nás vybízejí k tomu, abychom se nohama pevně postavili na zem a zaměřili svou pozornost na praktické aspekty života. 18. a 19. lunární den se nese ve znamení ubývajícího Měsíce, který se přesouvá ze zemské Panny do vzdušných Vah. Tento přechod nám nabízí ideální příležitost k revizi financí a podniknutí konkrétních kroků k zajištění dlouhodobého blahobytu.
Čas pro finanční růst a profesní změny
Dnešní den, symbolicky spojovaný s archetypem „zlatého telete“, je mimořádně příznivý pro veškeré aktivity směřující ke zvýšení majetku a příjmů. Pokud zvažujete kroky ke zlepšení své finanční situace, nyní je vhodná doba pro jednání.
Výrazné příležitosti se naskýtají zejména zástupcům zemského živlu- Býkům, Pannám a Kozorohům. Pro vás může tento čtvrtek znamenat zlom v kariéře, ať už v podobě nabídky lépe placeného místa, nebo úspěšného vyjednání lepších podmínek ve stávajícím zaměstnání. Buďte vnímaví k příležitostem, které se kolem vás objevují.
Zdraví a vnitřní rovnováha
Zatímco dopoledne přeje aktivitě, v odpoledních hodinách je třeba zbystřit v péči o své tělo. Citlivější mohou být zejména játra a žlučník. Pokud víte, že s těmito orgány míváte chronické potíže, dopřejte jim dnes klidový režim.
Základem vaší pohody bude střídmá dieta. Doporučuje se vyhnout se:
- alkoholu a těžkým nápojům,
- tučným a smaženým jídlům,
- nadměrnému množství sladkostí.
Místo toho vsaďte na lehkou stravu a dostatek čisté vody, což vám pomůže udržet si vysokou hladinu energie po celý den.
Ochrana a podpora krystalů
Chcete-li podpořit pozitivní vlivy tohoto dne a posílit svou vnitřní ochranu, můžete využít sílu drahých kamenů spojených s Jupiterem. Jako amulety vám dnes nejlépe poslouží:
- žluté safíry pro moudrost a prosperitu,
- zirkony pro jasnost mysli,
- turmalíny pro celkovou harmonii.