Finále plné lásky, emocí i slz. Exotická kráska vyhrála Bachelor
5. 2. 2026 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke
Druhá řada oblíbené reality show dospěla do velkolepého finále a vítězka jen září štěstím.
Finále druhé řady veleúspěšné reality show Bachelor Česko máme za sebou a tečka za celým láskyplným dramatem rozhodně nezaostávala za očekáváním.
Oproti zvyklostem máme po Bacheloru hned dva slavné páry, což dává smysl, když i samotní bacheloři byli tentokrát dva. Martin Dubovický nicméně do finále nezasáhl a účastnil se ho jen jako divák – už dřív totiž poslechl slogan jistého českého nápoje a když ji miloval, nebylo co řešit. Vybral si Pavlu Vaníčkovou a soutěž pro něj skončila předčasně.
Jeho bratr Miroslav Dubovický ale nechal show dojít až do finále, kde si nakonec vybral exotickou krásku Sarah Vu, s níž to pro něj jiskřilo prakticky od úplného začátku celého pořadu. Volba proto pro pečlivé diváky nebyla až takovým překvapením.
„Sarah, miluju tě. Miluju tě takovou, jaká jsi. Já netoužím po tom, abys byla dokonalá, protože ani já nejsem. Ale toužím po tom, abys byla moje. Navždy. A já bych chtěl být tvůj,“ vyznal se v klíčový moment a slzy tekly proudem.
Jak dlouho vztah a láska vydrží po konfrontaci s realitou je samozřejmě jiná otázka – předchozí vítězný pár Honza Solfronk se Sabinou Pšádovou spolu chvíli chodili, nakonec ale bok po boku nejspíš nezestárnou.
Sarah, slečna s vietnamským původem, je marketingová specialistka, která se mimoto také solidně uživí modelingem: V roce 2025 skončila čtvrtá v Miss Universe.
S tím, že by snad mohla vyhrát, ale dle vlastních slov předem vůbec nepočítala: „Abych upřímně řekla, tak já jsem absolutně nečekala, že budu ve finálové dvojce, protože tohleto není soutěž krásy nebo nejde o fyzickou sílu. Výhra je tady láska,“ uvedla Sarah pro eXtra.cz.
„Já jsem se snažila soustředit sama na sebe, ale samozřejmě možná působím chladněji než ostatní holky nebo zdrženlivěji. A taky jsem potřebovala trošku cítit i z jeho strany, jestli tam jsou opravdové city, anebo to jenom hraje,“ vyprávěla.