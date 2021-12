Loni se v Česku potvrdilo 1,74 milionu nákaz. Ukončené očkování má přes 6,6 milionu lidí

V končícím roce testy v Česku potvrdily víc než 1,74 milionu případů koronaviru.

Do nemocnice muselo zhruba 111 000 nakažených, zemřelo jich přes 24.000. Potvrzených případů bylo nejvíc v listopadu, hospitalizovaných i úmrtí v březnu. Zhruba osm z deseti nakažených byli lidé bez očkování proti covidu-19, podobně u hospitalizovaných a zemřelých. Z covidových pacientů, kteří skončili na jednotce intenzivní péče, nemělo vakcínu zhruba 87 procent. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Ve srovnání měsíců připadá nejvíc potvrzených nákaz na listopad, víc než 400 000. Následuje prosinec se zhruba 303 000 případů, data ale ještě nejsou úplná. Těsně přes 300 000 nakažených hygienici odhalili v březnu, víc než 250 000 v lednu a únoru. Naopak nejméně se nákaza šířila v letních měsících, méně než 6000 bylo případů v červnu a srpnu, jen těsně tuto hranici překročil červenec.

Bez očkování se nakazilo víc než 1,43 milionu lidí. Jejich podíl mezi všemi případy klesá ke konci roku s tím, jak se zvyšuje počet očkovaných a zřejmě také kvůli šíření koronavirové varianty omikron, která podle expertů snadněji překonává vakcinaci.

Ještě v lednu tak bylo mezi nakaženými skoro 99 procent neočkovaných, v prosinci podíl klesl k 60 procentům. Data také ukazují, že se nakazilo zhruba 3500 lidí, kteří k dokončenému očkování dostali posilující dávku.

Nemocnice přijaly nejvíc pacientů s koronavirem v březnu, víc než 25 000. V lednu bylo přes 20 000 a v únoru téměř 19 000 hospitalizovaných. Čísla zachycují pacienty ve věku od 16 let. Očkování nemělo víc než 80 procent lidí, kteří museli do nemocnice. Ještě vyšší je podíl neočkovaných mezi pacienty, kteří skončili na jednotkách intenzivní péče, vakcínu nemělo přibližně 87 procent z nich. Intenzivní péči vyžadovalo za celý rok víc než 22 300 hospitalizovaných, téměř dvě třetiny z nich byly ve věku od 65 let.

Úmrtí s koronavirem v Česku přibývalo nejrychleji v březnu, kdy jejich počet překročil 6000. Téměř 5000 lidí s covidem-19 zemřelo v lednu, zhruba 4200 v únoru. Naproti tomu v červenci ministerstvo eviduje 16 úmrtí s koronavirem a v srpnu 28. Vakcínu nemělo v celoročním souhrnu přibližně 84 procent zemřelých s koronavirem.

Epidemie oslabovala i předposlední den roku 2021

Ve čtvrtek v Česku přibylo 5749 potvrzených případů covidu, o 22 procent méně než před týdnem. Výrazně nižší byl ale i počet provedených testů, který v mezitýdenním srovnání klesl zhruba na polovinu. V nemocnicích je 3163 pacientů s prokázanou infekcí, zhruba o 950 méně než v předvánoční čtvrtek. Vyplývá to z dat, která ČTK poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Ze čtvrtečních 5749 nově potvrzených případů covidu bylo 58,7 procenta odhaleno u neočkovaných lidí. Necelých 40 procent připadalo na lidi s dvěma dávkami vakcíny a zbytek byli lidé s nedokončeným očkováním. Dokončené očkování má v Česku 62 procent obyvatel.

U lidí ve věku nad 65 let bylo ve čtvrtek potvrzeno 615 nových případů nákazy. Epidemická zátěž mezi seniory je podle ÚZIS stále vysoká, pozitivní zprávou ale je, že virová nálož i v této části populace dlouhodobě klesá, i když velmi pomalu.

V přepočtu na 100 000 obyvatel v Česku připadá 308 nových případů za poslední týden. Je to nejnižší hodnota sedmidenní incidence od konce října. „Makropopulační data nadále potvrzují klesající trend epidemie v tempu cca 25 procent týdně,“ uvádí ÚZIS. Zároveň ale upozorňuje, že hodnoty řady klíčových ukazatelů zůstávají stále rizikově vysoké.

Nejrychleji se epidemie v posledních dnech šíří v Praze a středních Čechách. V metropoli připadá na 100 000 obyvatel 384 nových případů za poslední týden ve Středočeském kraji 366. Naopak nejnižší incidenční číslo vykazuje Karlovarský kraj se 162 případy na 100 000 obyvatel za týden.

O zpomalování šíření epidemie svědčí reprodukční číslo, které udává kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný. Aktuálně to je 0,78. Pod zlomovou hodnotou jedna se reprodukční číslo drží od začátku prosince.

Ve čtvrtek provedly laboratoře podle průběžných údajů 49 400 testů na přítomnost nového typu koronaviru. Ve stejný den předchozího týdne to byl více než dvojnásobek, téměř 105 000.

Poměrně vysoká zůstává relativní pozitivita testů. U diagnostických testů, kdy jsou testováni lidé s příznaky onemocnění, je sedmidenní průměr pozitivních vzorků 22,7 procenta. U epidemiologicky indikovaných testů, prováděných například kvůli kontaktu s nakaženým, je pozitivních přibližně 12 procent vzorků.

Nemocnice v Česku ve středu přijaly 162 nových pacientů s covidem. Hospitalizovaných tak bylo 3163 lidí, z toho 627 leželo na jednotkách intenzivní péče.